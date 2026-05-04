Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy va chạm ôtô, ba người trong một nhà thương vong

  • Thứ hai, 4/5/2026 06:12 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe máy trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ (TP.HCM) tối 3/5 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người thân trong gia đình bị thương nặng.

Hiện trường vụ xe máy va chạm ôtô trên cầu Bình Thuận ở TP.HCM Vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe máy trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ (TP.HCM) tối 3/5 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người thân trong gia đình bị thương nặng.

Tối 3/5, Công an xã Bình Mỹ, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Bình Thuận, đường Hà Duy Phiên, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng.

​Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, một ôtô 5 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ huyện Hóc Môn cũ về Củ Chi.

Cau Binh Thuan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi di chuyển đến khu vực giữa cầu Bình Thuận, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở theo một người đàn ông và một bé gái 6 tuổi, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Bé gái 6 tuổi bị đa chấn thương, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông ngồi phía sau bị hất văng khỏi xe, rơi xuống khu vực dưới chân cầu và bị thương nặng.

​Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh H.T.P. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả ba nạn nhân trên xe máy là người trong cùng một gia đình.

​Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Mỹ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông xe cầu vượt tại nút giao lớn nhất TP.HCM

Việc đưa vào khai thác nhánh cầu N3 sẽ cải thiện năng lực lưu thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại nút giao có lưu lượng lớn và phức tạp nhất TP.HCM.

15:02 1/5/2026

Người dân ùn ùn rời TP.HCM, bắt đầu nghỉ lễ

Chiều 29/4, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, rất đông người lỉnh kỉnh hành lý đổ về Bến xe Miền Tây, bắt đầu hành trình rời TP.HCM về quê hoặc đi du lịch.

19:52 29/4/2026

Hình ảnh khác lạ của đường Cộng Hòa ở TP.HCM

Đường Cộng Hoà dỡ dải phân cách bê tông dài 2,5 km nhằm tổ chức làn đường đảo chiều, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

11:00 29/4/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/tphcm-va-cham-giua-o-to-va-xe-may-ba-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-post1840377.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cầu Bình Thuận TP.HCM Bình Thuận Cầu Bình Thuận Xe máy Ôtô Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Tong Bi thu, Chu tich nuoc se tham Sri Lanka hinh anh

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm Sri Lanka

    2 giờ trước 09:06 4/5/2026

    0

    Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 tới 8/5.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý