Thông xe cầu vượt tại nút giao lớn nhất TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh thông xe nhánh cầu N3, thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú, một trong những công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông thành phố. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Ngày 1/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe nhánh cầu vượt N3, thuộc dự án xây dựng nút giao An Phú - nút giao thông lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu vượt N3 dài gần 500 m; trong đó phần cầu dài khoảng 396 m, rộng 9-10,1 m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Tổng mức đầu tư của hạng mục này là hơn 124 tỷ đồng .

Nhánh cầu được khởi công từ tháng 2/2024 và hoàn thành sau hơn một năm thi công, đúng vào dịp lễ trọng đại của thành phố và đất nước.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa vào khai thác nhánh cầu N3 sẽ cải thiện năng lực lưu thông, giảm xung đột giao thông và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại nút giao có lưu lượng phương tiện lớn và được đánh giá phức tạp nhất thành phố, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 cầu vượt N3 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện năng lực lưu thông cho khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Công trình được thiết kế tách riêng dòng xe rẽ trái giúp phương tiện, nhất là xe container, lưu thông liên tục mà không phải dừng chờ tín hiệu đèn như trước, tránh tình trạng xung đột, ùn ứ tại nút giao và giảm đáng kể thời gian di chuyển.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú được quy hoạch là nút giao ba tầng hoàn chỉnh, khởi công từ năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý 2.

Công trình được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông, nơi kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của và cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất nước.

Đến nay toàn dự án nút giao An Phú đã đạt hơn 70% khối lượng; trong đó nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác như các hầm chui HC1, HC102 và cầu vượt N2. Những hạng mục còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo kế hoạch chung.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn lớn tại nhánh cầu N1.2 do phụ thuộc vào việc giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, hạng mục này có thể hoàn thành vào tháng 11, với điều kiện được bàn giao đầy đủ khoảng 22.000 m2 mặt bằng