Xe cộ ken đặc ở nút giao An Phú trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Ghi nhận khoảng 18h ngày 29/4, dòng xe cộ ken đặc tại nút giao An Phú, đoạn trước tiến vào nút giây TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lượng lớn phương tiện từ TP.HCM về quê và đi du lịch đổ dồn về cửa ngõ phía Đông, khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài.

Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là ôtô, tăng đột biến do nhu cầu đi lại cao. Các trục đường như đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và đoạn dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục xảy ra ùn ứ.

Sau đó khoảng 30 phút, các tuyến đường dẫn vào cao tốc như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của… ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.

Nhiều em bé tỏ ra mệt mỏi khi chờ đợi trên xe. Dịp lễ 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục đến hết 3/5.

Để tránh ùn ứ kéo dài, nhiều ôtô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm căng thẳng, nhiều người đi xe máy luồn lách chen nhau rồi tiếp tục ùn tắc.

Dự báo đến khuya ngày 29/4, lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến với thêm nhiều điểm ùn tắc hơn. Để hành trình nghỉ lễ được trọn vẹn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm túc luật giao thông để hạn chế rủi ro tai nạn và ùn tắc.

Do xung đột với luồng phương tiện từ cao tốc TP.HCM đổ về nên dòng xe từ Quốc lộ 51 hướng về Đồng Nai có tình trạng ùn ứ nhẹ khoảng gần 1 km.

Đường Bưng Môn hướng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá thông thoáng do ngày đầu thông xe, nhiều tài xế chưa nắm rõ lộ trình.

Trước đó vào lúc 16h, dòng phương tiện từ nhiều hướng đổ về, nối đuôi nhau theo biển chỉ dẫn để tiến vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong ngày đầu chính thức khai thác. Đúng 17h, những phương tiện đầu tiên chính thức lăn bánh vào cao tốc.

Gần 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và gần 200 km cao tốc miền Trung từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ thông xe từ hôm nay (29/4) giúp người dân thuận tiện di chuyển dịp lễ 30/4.

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51, kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được xây dựng giai đoạn 2026-2029, với tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng .

