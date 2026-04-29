Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe cộ ken đặc ở nút giao An Phú trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

  • Thứ tư, 29/4/2026 20:21 (GMT+7)
  • 20:21 29/4/2026

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nút giao An Phú xảy ra tình trạng ùn ứ, xe cộ nối đuôi nhau vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

cao toc Bien Hoa anh 1

Ghi nhận khoảng 18h ngày 29/4, dòng xe cộ ken đặc tại nút giao An Phú, đoạn trước tiến vào nút giây TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lượng lớn phương tiện từ TP.HCM về quê và đi du lịch đổ dồn về cửa ngõ phía Đông, khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài.

cao toc Bien Hoa anh 2

Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là ôtô, tăng đột biến do nhu cầu đi lại cao. Các trục đường như đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và đoạn dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục xảy ra ùn ứ.
cao toc Bien Hoa anh 3

Sau đó khoảng 30 phút, các tuyến đường dẫn vào cao tốc như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của… ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.
cao toc Bien Hoa anh 4

Nhiều em bé tỏ ra mệt mỏi khi chờ đợi trên xe. Dịp lễ 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục đến hết 3/5.
cao toc Bien Hoa anh 5

Để tránh ùn ứ kéo dài, nhiều ôtô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm căng thẳng, nhiều người đi xe máy luồn lách chen nhau rồi tiếp tục ùn tắc.
cao toc Bien Hoa anh 6

Dự báo đến khuya ngày 29/4, lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến với thêm nhiều điểm ùn tắc hơn. Để hành trình nghỉ lễ được trọn vẹn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm túc luật giao thông để hạn chế rủi ro tai nạn và ùn tắc.
cao toc Bien Hoa anh 7

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 29/4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn trạm thu phí Quốc lộ 51 (Đồng Nai) phương tiện di chuyển thông suốt.
cao toc Bien Hoa anh 8

Do xung đột với luồng phương tiện từ cao tốc TP.HCM đổ về nên dòng xe từ Quốc lộ 51 hướng về Đồng Nai có tình trạng ùn ứ nhẹ khoảng gần 1 km.

cao toc Bien Hoa anh 9

Đường Bưng Môn hướng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá thông thoáng do ngày đầu thông xe, nhiều tài xế chưa nắm rõ lộ trình.
cao toc Bien Hoa anh 10

Trước đó vào lúc 16h, dòng phương tiện từ nhiều hướng đổ về, nối đuôi nhau theo biển chỉ dẫn để tiến vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong ngày đầu chính thức khai thác. Đúng 17h, những phương tiện đầu tiên chính thức lăn bánh vào cao tốc.

Quỳnh Danh - Khương Nguyễn

cao tốc Biên Hòa TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu thông xe cao tốc Vũng Tàu đường Bưng Môn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý