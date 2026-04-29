Hôm nay thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và loạt tuyến miền Trung

Gần 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và gần 200 km cao tốc miền Trung từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ thông xe từ hôm nay (29/4) giúp người dân thuận tiện di chuyển dịp lễ 30/4.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (đoạn giao Quốc lộ 56, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dự kiến thông xe ngày 29/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từng lùi thời hạn thông xe từ trước 31/3 sang tháng 4 do vướng mắc phương án tổ chức giao thông và nhà thầu gặp một số khó khăn. Hiện, tuyến dự kiến thông xe tạm thời hơn 37 km (dự án thành phần 2 và 3) từ tối nay (29/4), phục vụ riêng xe dưới 9 chỗ để giảm ùn tắc cho Quốc lộ 51.

Cùng với đó, loạt cao tốc miền Trung bao gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh cũng sẽ chính thức được vận hành khai thác.

Ôtô dưới 9 chỗ được chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự kiến từ tối nay, ôtô dưới 9 chỗ được chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) đến Quốc lộ 56 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Hướng tuyến 37,7 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe dịp lễ 30/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông giai đoạn đầu, phương tiện sẽ ra vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đường Bưng Môn - tuyến đường dân sinh do UBND xã Long Thành quản lý - kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Để phục vụ khai thác tạm, đường Bưng Môn đang được sửa chữa, thảm lại mặt đường, lắp đặt biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Tuy nhiên, việc sử dụng đường Bưng Môn làm tuyến kết nối chính được cơ quan chuyên môn nhận định có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu thiếu sự điều tiết kịp thời.

Do đó, Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cử lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, kịp thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện, người dân lưu thông, đi lại trên đoạn đường Bưng Môn và đường gom trước khi vào tuyến cao tốc, đặc biệt vào các giờ cao điểm, dịp lễ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng , dài gần 54 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Dự án được chia làm 3 phần, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dài 19,5 km là dự án thành phần 3.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thông xe trưa 29/4

Ngày 28/4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết các hạng mục tuyến chính thuộc dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn tất, đủ điều kiện an toàn kỹ thuật để thực hiện thông xe từ trưa ngày 29/4.

Dự án cao tốc này có chiều dài hơn 73 km, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi đi vào khai thác, tuyến sẽ kết nối trực tiếp với đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, tạo trục kết nối liền mạch, giảm tải quốc lộ 1 và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực.

Trước đó, dự án đã thông xe từ giữa tháng 1 nhưng sau đó phải tạm dừng để hoàn thiện một số hạng mục thoát nước, lề đường đảm bảo an toàn.

Thông xe gần 200 km cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông

Trong khi đó, ở miền Trung, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành các hạng mục tuyến chính quan trọng, đặc biệt là 3 hầm xuyên núi gồm hầm số 1 (Đức Phổ), hầm số 2 (Huân Phong) và hầm số 3 (Bình Đê).

Theo đó, kể từ 11h30 trưa nay (29/4), đoạn tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ được đưa vào vận hành khai thác, theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng).

Đoạn tuyến chính đưa vào khai thác lần này có tổng chiều dài khoảng 88 km. Điểm đầu cao tốc tại Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km1138+00 kết nối với đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h30 ngày 29/4. Ảnh: Báo Xây dựng.

Theo phương án tổ chức giao thông, trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc vận hành với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tốc độ khai thác tối đa là 90 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa là 50 km/h hoặc theo hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường.

Trong đợt này, 5 nút giao liên thông cũng được đưa vào vận hành bao gồm Nghĩa Giang, Tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn. Riêng nút giao Đức Phổ sẽ được hoàn thiện và đưa vào khai thác sau.

Đoạn tuyến hiện chưa thực hiện thu phí. Tuy nhiên, trạm thu phí tạm tại Km1050+600 vẫn vận hành để phục vụ việc thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên thông phía trước.

Do hai trạm dừng nghỉ (tại Km1065+620 và Km1127) đang trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý dự án khuyến cáo tài xế nên chủ động kiểm tra nhiên liệu. Sau khi thông xe, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như ống hầm phía đông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và đường gom dân sinh để sớm đưa dự án vào vận hành hoàn chỉnh với vận tốc thiết kế 120 km/h.

Cùng với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Ban Quản lý dự án 85 cho biết cũng vào ngày 29/4, sẽ đưa vào khai thác sử dụng dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành, cũng sẽ thông xe đợt này đoạn từ Km0+200 đến Km19+800. Ảnh: VGP.

Hiện, các đoạn tuyến chính và các nút giao dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Km0+000 - Km70+091) và một phần dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (Km0+000 - Km19+800) qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được nghiệm thu hoàn thành và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, thống nhất đưa dự án vào khai thác. Ban Quản lý dự án 85 và Khu Quản lý đường bộ III cũng đã hoàn thành việc bàn giao tài sản để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km do liên danh Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng , đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai. Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng , đi qua địa bàn tỉnh Bình Định cũ, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông) với tổng mức đầu tư hơn 14.802 tỷ đồng , đi qua Gia Lai và Đắk Lắk, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.