Loạt 'tư nhân' đồng hành cùng TP.HCM tại các dự án sắp khởi công

Nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai ở TP.HCM được thực hiện theo hình thức PPP, với sự tham gia đề xuất của các tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group, Vingroup, Thaco...

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), TP.HCM dự kiến tổ chức lễ khởi công, động thổ loạt công trình quy mô lớn, mang tính biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của "siêu" đô thị.

Trong đợt này, thành phố dự kiến triển khai 4 dự án bao gồm tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); Quảng trường trung tâm thành phố; dự án cải tạo, chỉnh trang Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh; dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya. Đồng thời, TP.HCM sẽ trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sun Group xây Quảng trường trung tâm thành phố

Mới đây, UBND TP.HCM đã chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn là nhà đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Doanh nghiệp này được biết có liên hệ với hệ sinh thái Sun Group của Chủ tịch Đặng Minh Trường.

Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng . Theo cam kết, nhà đầu tư sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án, với thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm (2026-2028).

Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Quỳnh Danh.

Dịp lễ tới, Quảng trường trung tâm thành phố (thuộc dự án thành phần 4) sẽ khởi công trước, với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng . Theo quy hoạch, sức chứa quảng trường đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Đây là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết vừa qua, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đơn vị đánh giá đây là bước quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo đại diện Sở này, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công đối với các dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4) và dự án hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

"Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm nay, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị", ông Tú cho hay.

Vị trí Trung tâm hành chính mới của TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

"Bắt tay" với hãng tàu biển lớn nhất thế giới làm cảng Cần Giờ

Trong khuôn khổ lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, thành phố sẽ kết hợp trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng .

Theo đó, hai doanh nghiệp trong nước là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) đã "bắt tay" với hãng tàu biển lớn nhất thế giới MSC (thông qua công ty con là Terminal Investment Limited Holding S.A. - TIL) hình thành liên danh nhà đầu tư dự án.

Liên danh TIL - VIMC - SGP góp khoảng 19.331 tỷ đồng , trong đó TIL nắm 49%, VIMC nắm 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%, phần còn lại trong tổng kinh phí dự kiến huy động từ các nguồn khác.

Quy mô cảng biển 5 tỷ USD đưa TP.HCM thành trung tâm logistics mới Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có chiều dài bến khoảng 7 km, diện tích khoảng 571 ha, vốn 128.000 tỷ đồng . Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT.

Siêu cảng Cần Giờ được xây dựng với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cảng Singapore. Theo kế hoạch chiến lược, đến năm 2047, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến đạt công suất gần 17 triệu TEUs - gần bằng một nửa sản lượng container thông qua cảng Singapore hiện nay.

Cảng Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (xã Thạnh An, TP.HCM) với diện tích 571 ha, tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km, chỉ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đầy 2 km. Nằm ngay cửa sông Cái Mép, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông, siêu cảng này thuận lợi để phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Luồng Cái Mép - Thị Vải có độ sâu đến -15 m, có khả năng tiếp nhận các tàu siêu trường siêu trọng.

Tổng giám đốc VIMC Lê Anh Sơn cho biết cảng sẽ phát triển thành "khách sạn 5 sao dành cho các siêu tàu". Theo ông, cách ví von này của doanh nghiệp thể hiện mong muốn xây dựng một điểm đến hiện đại, có tiêu chuẩn vận hành cao và năng lực tiếp nhận tàu ở đẳng cấp quốc tế.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya "phá băng" sau 17 năm

Cũng trong ngày 29/4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya thuộc xã Xuân Thới Sơn.

Đây là dự án đã "đóng băng" 17 năm qua, bởi trước đó, Khu đô thị Đại học Quốc tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008, với diện tích 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD . Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 12/2025, UBND TP.HCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc), do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư, cũng với quy mô diện tích 880 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089 ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TP.HCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị cảng Hiệp Phước, đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức cũ.

Hiện trạng Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: Bất động sản Westland.

Theo CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, hiện tổng vốn sau điều chỉnh còn 59.000 tỷ đồng . Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người; quy mô học sinh, sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.

Tại đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó, dự án còn có hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Thaco nghiên cứu làm tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm)

Với tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), tổng kinh phí đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng . Đây là một trong hai dự án đặc biệt quan trọng kết nối trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Hồi tháng 1, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn Thaco) đã được TP.HCM chấp thuận cho tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng.

Trong quá trình triển khai đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TP.HCM xác định đây là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay. Do vậy, thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, đoạn tuyến này sẽ chính thức được động thổ trong dịp 30/4 tới.

Đồng thời, dự án đặt mục tiêu về đích năm 2030 cùng thời điểm với đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công giữa tháng 1.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) có mức đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuyến này dài 6,2 km được quy hoạch đi qua Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Điểm đầu tuyến nằm tại ga Bến Thành (phường Bến Thành), tuyến đi ngầm dọc theo đường Hàm Nghi, tiếp tục đi ngầm qua sông Sài Gòn để sang khu đô thị Thủ Thiêm, đi ngầm dọc theo đường Mai Chí Thọ về Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và về điểm cuối tại ga Thủ Thiêm.

Trong đó, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng. Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.

Ga Thủ Thiêm là điểm kết thúc của tuyến metro số 2A. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ga Thủ Thiêm còn phục vụ 2 tuyến đường sắt lớn gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo phương án ưu tiên, tuyến này sẽ liên thông với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo trục kết nối giữa trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành trong tương lai.

Khi các dự án này hoàn thành, Thủ Thiêm không chỉ là trung tâm hành chính mới của thành phố mà còn trở thành đầu mối giao thông đa tầng, kết nối khu vực TP.HCM với các tỉnh lân cận và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh

Một dự án đáng chú ý khác dịp này là cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Hạng mục này nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng 39,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng , dự kiến triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn. Giai đoạn 1 (9 ha) khoảng 1.224 tỷ đồng , TP.HCM sẽ triển khai khu vực trọng điểm tại khu số 1 - Khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Khu di tích - bảo tàng sẽ được mở rộng lên khoảng 11 ha, gần gấp 10 lần quy mô hiện nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nằm ở vị trí trung tâm, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành - trục giao thông chính kết nối khu vực phía nam TP.HCM với trung tâm thành phố và sông Sài Gòn, đồng thời có tầm nhìn trực diện sang khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Năm 2016, TP.HCM từng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp 3.100 căn hộ Nhà Rồng - Khánh Hội tại khu đất ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên đến nay TP.HCM đã quyết định hủy bỏ do không còn phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành, chuyển hướng mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

Việc mở rộng khu di tích được kỳ vọng tạo nên công trình biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử, đồng thời hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh quy mô lớn tại trung tâm.

Vị trí khu đất ngay Bến Nhà Rồng sẽ được sử dụng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng. Đồ họa: Phan Nhật.

Dự kiến, đường Nguyễn Tất Thành về phía cảng sẽ mở rộng lên tối thiểu 8 làn xe, kết hợp xây mới cầu Tân Thuận 1. Tuy nhiên, phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chưa được UBND TP.HCM xem xét chấp thuận. Hiện, tuyến đường này dài khoảng 3 km, hai chiều xe, mỗi chiều có hai làn. Nơi đây luôn đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc của thành phố.

Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu, sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Dự kiến, lễ khởi công 4 dự án, trao quyết định nhà đầu tư dự án "siêu" cảng Cần Giờ sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 29/4, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh. Địa điểm này nằm trong khu đất đầu tư Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố. Tại đây, TP.HCM sẽ tổ chức kết hợp lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố. Theo kế hoạch, tại điểm cầu trung tâm sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và TP.HCM.