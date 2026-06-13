Buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với TP.HCM

Sáng nay (13/6), TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030" và chương trình làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo thành phố.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu TP.HCM, diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có "Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc".

Qua đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra 6 nội dung thi đua trọng tâm. Thủ tướng nhấn mạnh việc lựa chọn TP.HCM - trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước - để tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của phong trào đến tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, mọi doanh nghiệp và mọi người dân cùng chung chí hướng, hành động, nỗ lực thực hiện để hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, lắng nghe TP.HCM báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông cũng nghe TP.HCM báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tình hình triển khai xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu TP.HCM đề xuất, kiến nghị cụ thể Trung ương cần làm gì, Chính phủ và các bộ, ngành cần xử lý những vấn đề gì. Các bộ, ngành cũng được đề nghị trao đổi ngắn gọn, trực tiếp vào những nội dung mà thành phố đề xuất.

Nêu kiến nghị với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; các lĩnh vực về đất đai, tài chính - tín dụng; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý, khai thác tài sản của Đảng là nhà, đất có mục đích sản xuất, kinh doanh nhằm tạo cơ sở pháp lý khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu một số nội dung kiến nghị để TP.HCM đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Ngay sau buổi làm việc này, chậm nhất đến thứ hai sẽ có kết luận của Thủ tướng để các đồng chí cùng với các bộ, ngành tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới".

Thủ tướng phát động phong trào thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời sẽ có cuộc làm việc đầu tiên với TP.HCM trên cương vị đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể để Chính phủ xử lý, tạo điều kiện để TP.HCM đạt những mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện mới đạt hơn 16%, còn thấp với yêu cầu.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.