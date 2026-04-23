Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn tất giải phóng mặt bằng

  Thứ năm, 23/4/2026 17:53 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư sẽ tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công đầu tư, hoàn thiện loạt dự án.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết vừa qua, TP.HCM đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là bước quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công đối với các dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4) và dự án hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

"Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm nay, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị", ông Tú cho hay.

Thu Thiem anh 1

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 23/4. Ảnh: Thảo Liên.

Bên cạnh đó, ông Tú thông tin ngày 18/4, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM, tạo tiền đề để triển khai trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm.

Dự kiến đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ hiện đại của thành phố.

TP.HCM chốt xây trung tâm hành chính mới gần 30.000 tỷ ở Thủ Thiêm

Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) trong giai đoạn 2026-2028, tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

10:32 18/4/2026

TP.HCM chuyển hình thức đầu tư nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Việc dừng chủ trương đầu tư Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công là cơ sở để TP.HCM triển khai dự án Trung tâm Hành chính mới theo hình thức PPP.

10:03 18/4/2026

Hạ tầng tỷ USD ở khu vực xây Trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Nằm tại lõi Thủ Thiêm, khu đất dự kiến xây Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối đa chiều và mặt bằng giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất thị trường.

06:00 16/4/2026

Thảo Liên

Thủ Thiêm TP.HCM khu đô thị Sở Xây dựng trung tâm hành chính

