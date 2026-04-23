Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn tất giải phóng mặt bằng

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết vừa qua, TP.HCM đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là bước quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Theo đại diện Sở Xây dựng, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công đối với các dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4) và dự án hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).
"Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm nay, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị", ông Tú cho hay.
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 23/4. Ảnh: Thảo Liên.
Bên cạnh đó, ông Tú thông tin ngày 18/4, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM, tạo tiền đề để triển khai trong thời gian tới.
Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm.
Dự kiến đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ hiện đại của thành phố.
