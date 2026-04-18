TP.HCM chuyển hình thức đầu tư nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Việc dừng chủ trương đầu tư Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công là cơ sở để TP.HCM triển khai dự án Trung tâm Hành chính mới theo hình thức PPP.

Công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch dự kiến được chuyển từ khu vực đầu cầu Ba Son về kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ nguồn vốn đầu tư công sang nghiên cứu thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo chủ trương được HĐND TP.HCM quyết định tại Nghị quyết số 19 ngày 8/10/2018, dự án nằm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM. Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ.

Dự án đã được các đơn vị tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và công bố kết quả. Thành phố đã giải ngân gần 3,9 tỷ đồng cho khâu chuẩn bị đầu tư dự án.

Trong tờ trình, UBND TP.HCM cho biết hiện nay, một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm theo phương thức PPP. Nội dung này phù hợp với định hướng thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngày 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm theo phương thức đối tác PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, thành phố hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính. Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường, công trình do nhà đầu tư tài trợ.

Ngày 9/3, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, khu đất xây dựng nhà hát ở đầu cầu Ba Son đã được điều chỉnh chức năng từ đất văn hóa đô thị sang đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, một trong các điều kiện để lập, đề xuất dự án là không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.

Vì vậy, theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, việc dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án, làm cơ sở để triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM.

Cũng theo UBND TP.HCM, dự án sau khi chuyển sang hình thức đầu tư PPP với tổng mức đầu tư dự kiến lớn hơn tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thời gian thực hiện nhanh, giúp sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thành phố và các khu vực lân cận.

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP.HCM giao UBND TP tổ chức triển khai, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, đồng thời thực hiện thanh toán, quyết toán phần kinh phí đã sử dụng theo đúng quy định.