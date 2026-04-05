TP.HCM duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

TP.HCM vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm, dự kiến khu vực quy hoạch tối đa cho khoảng 15.000 người.

Theo quy hoạch, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được xây dựng trên diện tích khoảng 7,84 ha, chiều cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa và công viên hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (khu vực 1 theo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 đã được UBND TP.HCM phê duyệt).

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM được bao quanh bởi các trục giao thông lớn, phía đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía tây bắc giáp đường Tố Hữu, phía nam giáp đường Mai Chí Thọ. Khu vực quy hoạch rộng hơn 33 ha.

Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) thực hiện ngày 6/3. Vị trí, ranh giới và diện tích chính xác sẽ căn cứ theo bản vẽ hiện trạng vị trí do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thẩm duyệt theo quy định.

Quyết định của UBND TP.HCM nêu rõ quan điểm, mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 TP Thủ Đức (trước sáp nhập) đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (sau khi sáp nhập địa giới hành chính).

TP.HCM định hướng tính chất, chức năng quy hoạch là Trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa TP.HCM; công viên hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo TP.HCM, dự kiến khu vực quy hoạch tối đa cho khoảng 15.000 người. Trong đó cán bộ, công chức, viên chức khoảng 6.000 người; lượt khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở hành chính công khoảng 2.000 người; lượt khách đến các công trình văn hóa khoảng 3.000 người, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ được xác định cụ thể theo đề án sắp xếp bố trí vị trí việc làm do cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồ án quy hoạch chi tiết này thay thế các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây trong phạm vi khu vực quy hoạch (Quyết định số 1665/QĐ-BQL ngày 27/12/2017 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trước sáp nhập) về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình hồ trung tâm và các kênh, rạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 20/1/2025 của UBND TP Thủ Đức về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 - quy hoạch tổng mặt bằng dự án xây dựng Cung Thiếu nhi tại lô 5-2 Khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Dịp 30/4 tới, TP.HCM sẽ tổ chức động thổ Trung tâm Chính trị - Hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm.

Khu trung tâm hành chính cao 33 tầng (30 tầng nổi, 3 tầng hầm), diện tích sàn khoảng 220.000 m2, cao 173,4 m, nằm trên khu đất 7,84 ha. Phần diện tích còn lại dành cho các công trình và không gian công cộng quy mô lớn như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch (3,18 ha), công viên ngập nước khoảng 10 ha và hồ trung tâm rộng khoảng 12 ha. Bên dưới công viên bố trí hầm đậu xe 2 tầng, diện tích sàn khoảng 50.000 m2, chiều cao mỗi tầng khoảng 4 m.

Vốn đầu tư được nhà đầu tư tính toán khoảng 30.800 tỷ đồng , dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).