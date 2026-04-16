Hạ tầng tỷ USD ở khu vực xây Trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Nằm tại lõi Thủ Thiêm, khu đất dự kiến xây Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối đa chiều và mặt bằng giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Khu đất "vàng" ngay lõi Thủ Thiêm

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM nằm trong vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), có quy mô hơn 33 ha, được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Theo quy hoạch, công trình chính chiếm khoảng 7,84 ha, bố trí dọc theo đường Tố Hữu với chiều cao 33 tầng (30 tầng nổi, 3 tầng hầm). Diện tích còn lại dành cho các công trình và không gian công cộng quy mô lớn như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch, công viên ngập nước và hồ trung tâm. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn làm nhà đầu tư, với tổng vốn khoảng 30.800 tỷ đồng , thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Hạ tầng hiện đại kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM

Cầu Thủ Thiêm 1, cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm là 3 công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành, giúp kết nối trực tiếp Trung tâm Chính trị - Hành chính mới với khu vực lõi hiện hữu của TP.HCM. Bên cạnh đó, khu vực này còn hưởng lợi từ khả năng liên kết vùng khi nằm gần nút giao An Phú dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm nay. Sự cộng hưởng của các công trình hạ tầng giúp trung tâm mới dễ dàng kết nối cả nội đô lẫn các khu vực lân cận, qua đó phát huy vai trò đầu mối giao thông trong bối cảnh không gian TP.HCM tiếp tục mở rộng sau sáp nhập.

Nhiều tuyến metro sắp khởi công

Trong tương lai, khu vực này tiếp tục được tăng cường kết nối nhờ các tuyến đường sắt đô thị đi qua. Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến được CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh khởi công vào tháng 4 sẽ kết nối trực tiếp nơi đây với quận 1 cũ, trong khi tuyến metro số 7 (Tân Kiên - Depot Long Bình) vừa được “nắn” đi ngang khu trung tâm hành chính mới. Đáng chú ý, ga Thủ Thiêm cũng được định hướng là điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cầu Thủ Thiêm 4 và cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sắp lộ diện

Các dự án cầu đang được thúc đẩy triển khai tiếp tục hoàn thiện mạng lưới kết nối. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 6.030 tỷ đồng , dự kiến kết nối phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và phường An Khánh (quận 2 cũ). Cây cầu dài hơn 2 km, quy mô 6 làn xe và có thiết kế nhịp chính có thể nâng hạ, đảm bảo tĩnh không cho tàu thuyền lưu thông. Ngoài ra, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ vốn, tổng đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cũng đang dần hình thành, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sắp có thêm tòa tháp 99 tầng cao nhất cả nước

Khu vực này cũng nằm trong quỹ đất phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Theo quy hoạch, lô đất dự kiến xây dựng tháp trung tâm tài chính nằm đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, thuộc ô 1.K1.8.HH rộng khoảng 1,26 ha. Nếu phương án được thông qua, công trình có thể được nâng quy mô từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, với chiều cao khoảng 500 m, vượt Landmark 81 để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Loạt văn phòng chuẩn quốc tế bao quanh

Quanh khu vực hiện đã hình thành loạt cao ốc văn phòng tiêu chuẩn quốc tế như Sala Tower (Thiso Mall), The Hallmark và The Mett. Trong đó, The Hallmark và The Mett đều được trao chứng nhận Green Mark Gold (Singapore) với giá thuê trong quý I năm nay dao động khoảng 40- 48 USD /m2. Theo Savills, tỷ lệ lấp đầy khu văn phòng tại Thủ Thiêm đã vượt 90%. Đáng chú ý, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu và gia tăng sức hút của thị trường văn phòng trong thời gian tới.

Công viên, khu vui chơi giải trí kiểu mẫu

Song hành với quá trình phát triển, khu vực này cũng dần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, với các không gian hiện hữu như công viên ven sông Sài Gòn và công viên Sala. Đồng thời, trong phạm vi trung tâm hành chính mới, quy hoạch cũng dành quỹ đất lớn cho các công trình công cộng như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch (3,18 ha), công viên ngập nước (10 ha) và hồ trung tâm (12 ha), góp phần tạo nên môi trường làm việc và sinh hoạt chất lượng cao.

Bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng giá mới

Nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố từ hạ tầng giao thông, trung tâm thương mại, không gian làm việc đến tiện ích vui chơi - giải trí, mặt bằng giá bất động sản tại khu vực này cũng đang từng bước thiết lập những ngưỡng cao mới. Nơi đây quy tụ nhiều dự án lớn như Khu đô thị Sala, The Metropole, Empire City, Thủ Thiêm Zeit River hay The River, tạo nên một quần thể đô thị cao cấp. Đáng chú ý, sản phẩm mở bán gần đây nhất là phân khu The OpusK (Metropole Thủ Thiêm) đã ghi nhận mức giá dao động 255-450 triệu đồng/m2, thuộc nhóm đắt đỏ hàng đầu TP.HCM.