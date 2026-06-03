Lãi vay mua nhà tăng

Lãi suất vay mua nhà nhích tăng tại nhiều ngân hàng khi chi phí vốn của các nhà băng tăng cao. Điều này khiến áp lực tài chính đối với người mua nhà ngày càng lớn.

Lãi vay mua nhà sau ưu đãi hiện cao hơn khoảng 2 điểm % so với giai đoạn 2025. Ảnh: Nam Khánh.

Đầu tháng 6, khảo sát lãi suất cho vay mua nhà tại một số ngân hàng thương mại cho thấy mức lãi suất ưu đãi ban đầu hiện phổ biến dao động trong khoảng 8-10%/năm, áp dụng trong 6-36 tháng đầu tiên.

Sau thời gian ưu đãi, các khoản vay thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu/huy động cộng biên độ 3-5%.

Lãi suất vay mua nhà "đắt" hơn

Trên thực tế, lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến ở mức 11-15%/năm sau giai đoạn ưu đãi, cao hơn trung bình khoảng 2 điểm % so với năm 2025. Một số khoản vay còn ghi nhận mức tăng tới 4 điểm %.

Đáng chú ý, thị trường còn chứng kiến diễn biến hiếm gặp khi lãi suất cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh đang ngang bằng, thậm chí cao hơn một số ngân hàng tư nhân. Sau 2 năm duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp nhất hệ thống, các ngân hàng quốc doanh đã phải tăng mạnh lãi suất tiền gửi để thu hút vốn, kéo theo chi phí đầu vào và lãi suất cho vay cùng đi lên.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện áp dụng gói vay mua nhà với lãi suất 9,6%/năm, áp dụng trong 6 tháng đầu của gói vay và 10,5%/năm nếu khách vay chọn mức lãi suất cố định 12 tháng đầu. Sau ưu đãi, lãi suất sẽ được thả nổi theo lãi suất tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3% (hoặc tùy chi nhánh).

Tương tự, BIDV hiện đưa ra mức lãi suất vay mua nhà tối thiểu 9,7%/năm áp dụng cho 6 tháng đầu, hoặc 10%/năm cho 12 tháng và lên tới 13,5%/năm với gói kỳ cố định 18 tháng.

VietinBank cũng đã nâng lãi suất gói vay mua nhà, cố định trong 24 tháng, vượt 12%/năm, trong khi Agribank duy trì mức thấp hơn, dao động 8-9,8%/năm.

Ở khối ngân hàng tư nhân, lãi suất giai đoạn đầu của các khoản vay mua nhà nhìn chung cạnh tranh hơn nhưng chênh lệch chủ yếu nằm ở công thức tính lãi suất thả nổi sau ưu đãi.

Theo đó, Techcombank hiện áp dụng gói vay cố định lãi suất 9,5%/năm trong 12 tháng đầu, sau đó tính theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 3,5%.

Lãi suất vay mua nhà đã tăng tại nhiều nhà băng. Ảnh: Quỳnh Danh.

VIB thì có các gói vay với lãi suất dao động từ 9,5% đến 12%/năm tùy kỳ cố định lãi suất. OCB hiện áp dụng lãi suất 10,75%/năm với các khoản vay mua nhà cố định lãi trong 6 tháng đầu; hoặc 11,5%/năm trong 12 tháng đầu, sau đó tính theo lãi suất cơ sở kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 3,25-3,5%. MB và ACB hiện thuộc nhóm nhà băng có lãi suất ưu đãi tương đối cạnh tranh, dao động 9-9,5%/năm (MB) và 9,5-10,5%/năm (ACB) áp dụng trong thời gian đầu của khoản vay.

Người vay mua nhà gánh áp lực kép

Theo phân tích từ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), nguyên nhân chính khiến lãi suất vay mua nhà tăng trở lại là chi phí huy động vốn của các ngân hàng gia tăng. Sau giai đoạn dài nới lỏng để hỗ trợ phục hồi kinh tế hậu Covid-19, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất tiết kiệm nhằm giữ chân dòng tiền gửi, từ đó làm tăng giá vốn cho vay.

Bên cạnh đó, tín dụng bất động sản vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Báo cáo ngành nhà ở năm 2026 của VIS Rating cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì định hướng hạn chế dòng vốn vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống. Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng bị siết trong khi nhu cầu vay mua nhà vẫn lớn, lãi suất có xu hướng tăng theo quy luật cung - cầu.

VIS Rating dự báo lãi suất vay mua nhà bình quân năm 2026 có thể cao hơn 3-4 điểm % so với năm trước. Đồng thời, tỷ lệ hấp thụ căn hộ đã giảm xuống 95% trong năm 2025, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của người mua trước áp lực chi phí vốn.

Áp lực đối với người mua nhà hiện đến từ cả hai phía. Giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí vay vốn cũng leo thang. Kết hợp của hai yếu tố này khiến tổng chi phí sở hữu nhà ở tăng mạnh.

Lấy ví dụ với một căn hộ trị giá 3 tỷ đồng , người mua nhà vay 70% giá trị tài sản, tương đương 2,1 tỷ đồng trong 20 năm, sẽ phải trả khoảng 20-21 triệu đồng mỗi tháng nếu lãi suất ở mức 10%/năm. Khi lãi suất thả nổi tăng lên 13-14%/năm, số tiền thanh toán hàng tháng có thể tăng thêm 5-7 triệu đồng.