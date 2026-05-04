Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phân loại bất động sản để cho vay

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 - phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng chỉ ra những khó khăn, thách thức khi các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm nhưng sức ép lạm phát gia tăng.

Trong nước, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát, nhập siêu. Tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải quyết. Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN, Bộ Công Thương và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5, đồng thời cùng các bộ và cơ quan liên quan rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong tháng 5; cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Trong tháng 5, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao.

Thủ tướng đồng thời giao NHNN bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý; rà soát các quy định pháp luật để tạo điều kiện bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng; quy định pháp luật về việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với dự án lớn, dự án ưu tiên của Chính phủ.

"Nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả", Thủ tướng chỉ đạo.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ; tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký và đẩy mạnh đàm phán các FTA mới để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Thủ tướng cũng đốc thúc Bộ Công Thương rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng điện; khẩn trương trình đề án đổi mới, tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình; kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; phát triển nguồn cung nhà ở xã hội với các loại hình mua, thuê và thuê mua; phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.