Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ mới

Chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, cũng là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ mới khóa XVI.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc phiên họp, về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đánh giá kỹ, phân tích sâu hơn về diễn biến tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lạm phát, xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng trong các ngành, các lĩnh vực gắn với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được giao.

Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có giải pháp quyết quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.