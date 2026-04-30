Nghiên cứu phát hành trái phiếu Chính phủ để hút vốn ngoại cho hạ tầng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài để hút vốn ngoại cho hạ tầng, trong bối cảnh áp lực vốn lớn và mục tiêu tăng trưởng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nghiên cứu các cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước. Ảnh: VPG.

Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong cả nhiệm kỳ ước khoảng 38 triệu tỷ đồng , song nguồn vốn đầu tư công chỉ chiếm khoảng 20-22%. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu rất lớn về nguồn lực cho phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Trước thực tế này, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính cần chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Một trong những hướng đi được gợi mở là nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với các công trình, dự án cụ thể, cho phép các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài tham gia nắm giữ, với kỳ hạn dài từ 15 đến 30 năm.

Định hướng này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời phù hợp với đặc thù của các dự án hạ tầng quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài.

Bên cạnh câu chuyện huy động vốn, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành xây dựng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thúc đẩy tăng trưởng thông qua đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, các dự án giao thông trọng điểm, liên vùng cần được ưu tiên, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, khắc phục tình trạng dàn trải, kéo dài. Các dự án phải được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội rõ ràng, tránh lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp cũng được đặt ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển thị trường bất động sản theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững; trong đó, chú trọng thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân. Các vướng mắc về pháp lý đối với các dự án cần được tập trung tháo gỡ để khơi thông nguồn cung.

Một vấn đề thực tiễn khác được nhấn mạnh là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án hạ tầng. Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí, cam kết nguồn vật liệu; trường hợp không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị xem xét điều chỉnh, cắt giảm vốn đầu tư.

Về công tác quy hoạch, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết vùng và phát huy hiệu quả không gian phát triển. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, gắn với nâng cao chất lượng đô thị.