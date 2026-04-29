Thủ tướng: Nhà nước không khuyến khích người dân giữ vàng

Thủ tướng nhấn mạnh vàng là tài sản người dân được nắm giữ, song Nhà nước không khuyến khích, trong bối cảnh cần ưu tiên dòng vốn cho sản xuất kinh doanh và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng. Ảnh: VGP.

Sáng 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026, đồng thời định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu đặt ra với chính sách tiền tệ được nhấn mạnh là phải linh hoạt hơn, chủ động hơn và mang tính kiến tạo rõ nét.

Tư duy điều hành tiền tệ phải chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhận định tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, tác động nhanh và trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ.

Trước bối cảnh này, Thủ tướng yêu cầu thay đổi tư duy và phương pháp điều hành, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", chủ động đề xuất và hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo dựng môi trường ổn định cho tăng trưởng.

Việc điều hành tỷ giá, lãi suất và tín dụng cần bám sát mục tiêu nhưng phải nâng cao yêu cầu trong bối cảnh mới. Thủ tướng nhấn mạnh định hướng kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý, trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích dự báo để có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính Quốc tế; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia; tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Quản lý thị trường vàng hiệu quả

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Bài toán cuối cùng là nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025"; trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, NHNN tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đặc biệt là đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối; cũng như tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).