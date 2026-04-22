Thủ tướng: Chấp nhận cơ chế sandbox, phát triển tiền số lành mạnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng chấp nhận cơ chế sandbox với rủi ro có kiểm soát, đồng thời thúc đẩy phát triển tài sản số và tiền kỹ thuật số theo hướng lành mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ các định hướng quan trọng thời gian tới. Theo đó, phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hàng năm cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Nghị quyết 57 yêu cầu bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số).

Đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ dứt điểm rào cản gắn với việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát, trọng tâm vào cơ chế quản lý, tài chính, đầu tư và tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp KHCN.

Làm chủ công nghệ lõi, ưu tiên tiếp thu, chuyển giao và làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số; quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là kinh tế số với các chỉ tiêu: Tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt trên 40%; tăng trưởng bình quân doanh số thương mại điện tử đạt 23-25%. Bảo đảm thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình. Đồng thời, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Khẩn trương hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn; khẩn trương trình ban hành 3 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng hướng dẫn Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo.

Rà soát và hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn ngay một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược trọng tâm gắn với bài toán lớn quốc gia để triển khai ngay với lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được. Thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành, thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất để tổ chức triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, nhất là điều phối giữa các doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, tránh lãng phí nguồn lực.

Phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chí, trình tự, thủ tục, nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho các dự án KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, lưu ý chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả đầu ra; thiết lập cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát (sandbox) trong nghiên cứu.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II/2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan trong xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong quý II.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, đề xuất cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông cũng như các khung kiến trúc cấp quốc gia phục vụ chuyển đổi số, hoàn thành trong tháng 5; đề xuất cập nhật danh mục các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung, kiên quyết loại bỏ các nền tảng chồng lấn, kém hiệu quả, hoàn thành trong tháng 5/2026; trình Thủ tướng ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2035, Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thành trong tháng 6; trình Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đặc thù, tổ chức, quản lý, sử dụng và giám sát Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, hoàn thành trong tháng 6.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; ban hành cơ chế đột phá cho Sàn giao dịch KHCN: Hỗ trợ chi phí định giá tài sản trí tuệ, chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ; lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp một vài sáng kiến đột phá để tạo niềm tin lan tỏa cho xã hội; khẩn trương ban hành tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thành trong tháng 5.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia; xây dựng và triển khai Nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, hoàn thành trong tháng 6.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.