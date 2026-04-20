SSI là 'quán quân' lợi nhuận, mang gần 37.000 tỷ đi cho vay

SSI báo lãi quý I tăng mạnh 52%, giữ vị trí dẫn đầu ngành chứng khoán nhờ động lực từ mảng môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm nay với tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.295 tỷ đồng . Với kết quả này, công ty thu về 1.593 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm công ty chứng khoán.

Ở mảng dịch vụ cốt lõi gồm môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư, doanh thu quý đầu năm của SSI đạt 633 tỷ, tăng mạnh 93% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE của nhà môi giới này cũng đạt 11,14%, cải thiện so với mức 9,93% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là trụ cột doanh thu khi mang về gần 1.050 tỷ đồng , tăng 67%. Đến cuối tháng 3, công ty chứng khoán của đại gia Nguyễn Duy Hưng đang có dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt hơn 36.928 tỷ đồng , giảm nhẹ 5% so với đầu năm.

Hiện SSI cũng là một trong những nhà môi giới có số dư cho vay margin lớn nhất thị trường, cùng với TCBS, VPBankS...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, SSI cho biết đã chủ động kiểm soát quy mô dư nợ ở mức an toàn, ưu tiên quản trị rủi ro chặt chẽ và không phát sinh nợ xấu.

LỢI NHUẬN SSI TĂNG GẤP RƯỠI TRONG QUÝ I/2026 Kết quả lợi nhuận các quý gần đây của SSI. Nguồn: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 LNTT Tỷ đồng 943 1059 987 555 1047 1198 1835 1003 1593

Trong quý I, mảng đầu tư mang về 1.226 tỷ đồng doanh thu cho SSI, tăng 18%, đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục tiếp tục tập trung vào các tài sản thu nhập cố định do tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.

Doanh thu từ hoạt động nguồn vốn và kinh doanh tài chính quý vừa qua cũng đạt 183 tỷ đồng , tăng 50%. Trước biến động của lãi suất, công ty đã đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ở mảng ngân hàng đầu tư, trong quý I, SSI tham gia tư vấn và phân phối nhiều thương vụ huy động vốn quy mô lớn. Đáng chú ý, công ty đã tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV và tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng cho Coteccons.

Tại thời điểm 31/3, công ty mẹ SSI ghi nhận tổng tài sản đạt gần 91.900 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu đạt 38.531 tỷ, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI cũng đã hoàn tất đợt tăng vốn 6.227 tỷ đồng thông qua chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.