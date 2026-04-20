SSI là 'quán quân' lợi nhuận, mang gần 37.000 tỷ đi cho vay

SSI báo lãi trước thuế gần 1.600 tỷ đồng quý I/2026. Ảnh: Phương Lâm.
CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm nay với tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.295 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty thu về 1.593 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm công ty chứng khoán.
Ở mảng dịch vụ cốt lõi gồm môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư, doanh thu quý đầu năm của SSI đạt 633 tỷ, tăng mạnh 93% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE của nhà môi giới này cũng đạt 11,14%, cải thiện so với mức 9,93% cùng kỳ năm trước.
Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là trụ cột doanh thu khi mang về gần 1.050 tỷ đồng, tăng 67%. Đến cuối tháng 3, công ty chứng khoán của đại gia Nguyễn Duy Hưng đang có dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt hơn 36.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm.
Hiện SSI cũng là một trong những nhà môi giới có số dư cho vay margin lớn nhất thị trường, cùng với TCBS, VPBankS...
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, SSI cho biết đã chủ động kiểm soát quy mô dư nợ ở mức an toàn, ưu tiên quản trị rủi ro chặt chẽ và không phát sinh nợ xấu.
|LỢI NHUẬN SSI TĂNG GẤP RƯỠI TRONG QUÝ I/2026
|Kết quả lợi nhuận các quý gần đây của SSI. Nguồn: BCTC DN.
|Nhãn
|Quý I/2024
|II
|III
|IV
|Quý I/2025
|II
|III
|IV
|Quý I/2026
|LNTT
|Tỷ đồng
|943
|1059
|987
|555
|1047
|1198
|1835
|1003
|1593
Trong quý I, mảng đầu tư mang về 1.226 tỷ đồng doanh thu cho SSI, tăng 18%, đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục tiếp tục tập trung vào các tài sản thu nhập cố định do tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.
Doanh thu từ hoạt động nguồn vốn và kinh doanh tài chính quý vừa qua cũng đạt 183 tỷ đồng, tăng 50%. Trước biến động của lãi suất, công ty đã đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
Ở mảng ngân hàng đầu tư, trong quý I, SSI tham gia tư vấn và phân phối nhiều thương vụ huy động vốn quy mô lớn. Đáng chú ý, công ty đã tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV và tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng cho Coteccons.
Tại thời điểm 31/3, công ty mẹ SSI ghi nhận tổng tài sản đạt gần 91.900 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 38.531 tỷ, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI cũng đã hoàn tất đợt tăng vốn 6.227 tỷ đồng thông qua chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.