Chứng khoán sắp biến động?

VN-Index tăng gần 70 điểm trong tuần qua nhưng nhiều công ty chứng khoán cho rằng áp lực chốt lời đang gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng.

Nhịp tăng của VN-Index tuần qua rồi có sự đóng góp đáng kể từ cổ phiếu Vingroup. Ảnh: Việt Linh.

Trong tuần giao dịch 13-17/4, chỉ số VN-Index bật tăng mạnh ngay từ những phiên đầu tuần và duy trì đà đi lên xuyên suốt tuần. Dòng tiền có sự cải thiện rõ rệt, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là mã VIC của Vingroup, qua đó đóng vai trò dẫn dắt giúp chỉ số liên tiếp chinh phục và vượt qua các vùng kháng cự quan trọng.

Dù vậy, hoạt động của khối ngoại vẫn là yếu tố kìm hãm phần nào đà hưng phấn của thị trường khi nhóm nhà đầu tư này tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng .

Kết thúc tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.817,17 điểm, tăng hơn 67 điểm (+3,8%) so với tuần trước

Áp lực chốt lời gia tăng

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với mẫu nến phản ánh trạng thái giằng co khi áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo vẫn duy trì tín hiệu tích cực, cho thấy bên mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ở khung đồ thị giờ, áp lực chốt lời ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng.

Từ các tín hiệu này, VCBS nhận định thị trường có thể đối mặt với những nhịp rung lắc, giằng co trong các phiên đầu tuần này nhằm kiểm định lại lực cầu. Vùng hỗ trợ gần nhất cần lưu ý nằm tại mốc 1.801 điểm, tương ứng đường trung bình động MA20.

VN-Index đang giao dịch ở mức cao nhất 1,5 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn trong bối cảnh áp lực phe bán đang hiện hữu. Nhà đầu tư được lưu ý giữ tâm lý thận trọng, tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng "nóng" hoặc đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Việc giải ngân nên được thực hiện từng phần tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng và tiêu dùng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng VN-Index đã giảm nhẹ trong phiên cuối tuần với thanh khoản suy giảm, qua đó cho thấy áp lực chốt lời không quá mạnh. Dòng tiền vẫn duy trì sự luân chuyển giữa các nhóm ngành với các cổ phiếu dầu khí, công nghệ và bán lẻ ghi nhận mức tăng tích cực trong bối cảnh nhóm Vingroup điều chỉnh.

Theo nhà môi giới này, chỉ VN-Index đang có xu hướng đi ngang tích lũy phía trên đường MA5, tương ứng vùng 1.794 điểm.

Về chiến lược ngắn hạn dưới 1 tháng, công ty này nhận định chỉ số vẫn đang trong xu hướng tăng, do đó nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu đang duy trì xu hướng đi lên nhưng có nhịp điều chỉnh trong phiên, ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt như tài chính, bất động sản và bán lẻ.

Ở góc nhìn 1-5 tháng, chỉ số VN-Index đã ghi nhận tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp, qua đó cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang dần được củng cố trở lại. Dù vậy, chỉ số hiện tiệm cận các vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng quanh 1.877-1.900 điểm, vì vậy nhà đầu tư được khuyến nghị chưa vội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Rủi ro điều chỉnh hiện hữu

Dưới góc nhìn của các công ty chứng khoán, diễn biến của chỉ số VN-Index sau nhịp tăng mạnh đang cho thấy những tín hiệu chững lại nhất định khi tiến sát các vùng cản quan trọng.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, đà tăng của chỉ số đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi tiệm cận vùng 1.840 điểm và đảo chiều nhẹ. Tuy nhiên, trạng thái chung chưa bị ảnh hưởng đáng kể khi dòng tiền vẫn duy trì sự xoay vòng trong ngắn hạn giữa các nhóm ngành.

SSI cho rằng vùng kháng cự của VN-Index hiện nằm trong khoảng 1.840-1.880 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.780-1.800 điểm.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá đà đi lên trong ngắn hạn đã tạm thời dừng lại. Theo đó, trong những phiên tới, VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian để tìm kiếm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng nhanh trước đó.

Diễn giải chi tiết hơn về áp lực điều chỉnh, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index dù chỉ giảm nhẹ nhưng áp lực bán đã gia tăng rõ rệt về cuối phiên tuần trước, đặc biệt khi chỉ số rời xa vùng đỉnh. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, TPS cho rằng lực cầu tại vùng kháng cự đang yếu đi, qua đó phát tín hiệu sớm cho một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Tuy vậy, công ty này nhấn mạnh xu hướng tăng hiện tại vẫn chưa bị phá vỡ dù động lực thị trường đang có dấu hiệu suy yếu và các nhịp rung lắc có thể gia tăng nếu dòng tiền không sớm cải thiện. Trong kịch bản điều chỉnh, TPS cho rằng đây chủ yếu mang tính kỹ thuật, đồng thời mở ra cơ hội tích lũy tại các vùng hỗ trợ như 1.740 điểm hoặc sâu hơn là 1.668 điểm.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi, chủ động chốt lời từng phần và chờ giải ngân trở lại tại các vùng giá chiết khấu đối với những cổ phiếu vẫn duy trì nền tảng tích lũy tốt.