UOB dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng 7%

UOB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 có thể tăng trưởng khoảng 7% trong bối cảnh áp lực từ cú sốc năng lượng và rủi ro bên ngoài gia tăng.

UOB đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại so với quý trước nhưng vẫn vượt kỳ vọng của giới phân tích. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo quý I/2026 do Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu từ Ngân hàng UOB (Singapore) công bố, nền kinh tế Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại so với quý trước nhưng vẫn vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Triển vọng tăng trưởng được điều chỉnh

Cụ thể, GDP quý I tăng 7,83% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 8,46% của quý IV/2025. Tuy nhiên, con số này cao hơn dự báo 7% của UOB cũng như mức 7,6% theo khảo sát của Bloomberg. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các lĩnh vực sản xuất chế biến, xây dựng và dịch vụ.

UOB lưu ý rằng hoạt động kinh tế thường có xu hướng chậm lại trong quý đầu năm do số ngày làm việc giảm, gắn với kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á.

Ở khu vực đối ngoại, thương mại và đầu tư vẫn duy trì đà tích cực. Xuất khẩu trong quý I tăng 19% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn ở mức 27%, dẫn đến thâm hụt thương mại 3,64 tỷ USD , cao hơn mức 3,09 tỷ USD của quý IV/2025. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng 24%.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 5,41 tỷ USD , tăng 9%, phản ánh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy rủi ro lạm phát đang gia tăng rõ rệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần trong tháng 3 tăng 4,65% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động lan tỏa từ giá năng lượng.

Chi phí vận tải (chiếm 9,7% rổ CPI) tăng mạnh 10,8%, góp phần đẩy lạm phát vượt mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước.

Để GDP năm nay tăng 2 con số, tăng trưởng của Việt Nam sẽ phải duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 10% trong từng quý còn lại của năm. Ảnh: UOB.

Trong bối cảnh cú sốc mang tính cung và rủi ro năng lượng - chuỗi cung ứng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, UOB quyết định điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 7,5% xuống 7% và dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong suốt năm 2026.

Trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mục tiêu tăng trưởng chính thức 10% của Việt Nam trong năm 2026 được nhận định là khó đạt được. Để hoàn thành mục tiêu này, nền kinh tế sẽ phải duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 10% trong từng quý còn lại của năm.

Bên cạnh đó, chính sách thương mại của Mỹ cũng được xem là yếu tố rủi ro cần theo dõi. Việt Nam, tương tự nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, có thể đối mặt với các cuộc điều tra thương mại như theo Điều khoản 301 và các quy định liên quan.

Theo kịch bản cập nhật, UOB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong quý II, 6,8% trong quý III và 7% trong quý IV - đều thấp hơn các dự báo trước đó lần lượt là 7,5%, 7,8% và 7,6%. Tổ chức này cho rằng giai đoạn khó khăn nhất nhiều khả năng rơi vào quý II và quý III khi giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao và nguồn cung hạn chế đạt đỉnh, trước khi hạ nhiệt dần vào cuối năm.

Chính sách tiền tệ dự kiến giữ nguyên

Trong bối cảnh lạm phát được dự báo tiếp tục tăng và vượt mục tiêu 4,5%, UOB cho rằng trọng tâm điều hành sẽ dồn vào lập trường chính sách của NHNN.

Tuy nhiên, do đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ các yếu tố phía cung, việc thắt chặt chính sách tiền tệ không được xem là phản ứng phù hợp. Theo đó, NHNN nhiều khả năng sẽ chưa vội điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn, thay vào đó giữ nguyên lãi suất điều hành.

UOB dự báo lãi suất tái cấp vốn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 4,5% trong suốt năm 2026. Trong kịch bản này, gánh nặng ứng phó với lạm phát sẽ chủ yếu đặt lên vai Chính phủ thông qua các biện pháp giảm thiểu tác động của giá năng lượng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung lan rộng.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB, nhận định trong ngắn hạn, đặc biệt giai đoạn 2026-2027, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

“Đáng chú ý nhất là nguy cơ Mỹ áp thuế vẫn hiện hữu và có thể gây tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng mạnh đến giá năng lượng và, nghiêm trọng hơn, là khả năng bảo đảm nguồn cung. Điều này khiến doanh nghiệp phải chịu chi phí năng lượng và các đầu vào khác cao hơn, làm gia tăng chi phí vận hành và đặt hoạt động sản xuất - kinh doanh trước nhiều rủi ro”, ông nhấn mạnh.

Ở chiều tích cực, UOB đánh giá Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ hạ tầng là một trong những “nút thắt” lớn nhất kìm hãm tăng trưởng. Việc đẩy mạnh đầu tư công trên diện rộng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tổng cầu.

Bên cạnh đó, các biện pháp cải cách hành chính như tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị và tăng cường sử dụng tiếng Anh trong công vụ cũng được xem là những bước đi nhằm cải thiện hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh rủi ro năng lượng gia tăng, bảo đảm nguồn cung ổn định với chi phí hợp lý được xác định là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026. Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn, bao gồm mục tiêu xây dựng dự trữ nhiên liệu đủ dùng trong 90 ngày.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang xem xét khả năng cho phép doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Theo UOB, biện pháp này được kỳ vọng giúp giá nhiên liệu phản ánh đúng cung - cầu và giá trị thực, thay vì bị bóp méo bởi các cơ chế trợ cấp hay kiểm soát giá.