GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất 15 năm

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026, trong đó cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

GDP tăng cao nhất 15 năm

Trong mức tăng trưởng kể trên, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,6% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,1%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,3%.

Theo Cục Thống kê, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Sản lượng cây lâu năm đạt kết quả khả quan, chăn nuôi heo phục hồi, trong khi sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, còn hoạt động xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Riêng giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I đạt hơn 9% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,6%), đóng góp 38% vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng tăng 8,4%, đóng góp 5,7%.

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ I HÀNG NĂM Nguồn: GSO. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tăng trưởng % 4.92 5.05 3.32 5.66 7.07 7.83

Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cùng với lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại và dịch vụ. Một số ngành dịch vụ thị trường ghi nhận mức đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung như: bán buôn và bán lẻ tăng gần 10%, đóng góp 14,5%; vận tải, kho bãi tăng gần 9%, đóng góp 7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8%, đóng góp 5,1%; thông tin và truyền thông tăng gần 8%, đóng góp 4,2%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng hơn 7%, đóng góp 2,9%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,89%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; khu vực dịch vụ chiếm 43,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,51%.

Xét theo góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng quý I tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 7,2%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,9%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,3%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, mức tăng trưởng GDP kể trên là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài lẫn nội tại.

Tuy nhiên, các động lực tăng trưởng truyền thống vẫn duy trì được đà phục hồi và đóng góp quan trọng vào kết quả chung, cho thấy nền kinh tế đang giữ được nền tảng ổn định và khả năng thích ứng tốt.

Hơn 32.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng

Trong tháng 3, cả nước có gần 22.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 94% so với tháng trước và tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt hơn 7.900, tăng 28% so với tháng trước nhưng giảm 13% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, có 5.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ; 6.304 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 3.818 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, đều cao hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm 2025..

Tính chung quý I, cả nước có 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, bình quân mỗi tháng có 32.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 91.800, tăng 17%, tương đương bình quân 30.600 doanh nghiệp/tháng. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng , giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy trong quý I có gần 24% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2025; 46% cho rằng ổn định, trong khi 30% nhận định còn gặp khó khăn.

Dự kiến trong quý II, gần 41% doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng kinh doanh sẽ cải thiện so với quý I; gần 38% cho rằng tiếp tục ổn định và gần 22% dự báo khó khăn hơn.