Giá dầu giảm, vàng lập tức tăng

Ngay khi giá dầu thô suy yếu, giá vàng thế giới lập tức phục hồi hơn 30 USD trong phiên giao dịch đang diễn ra. Dù vậy, tính trong một tuần gần nhất, giá vàng vẫn đang giảm 1,5%.

Trong phiên đang diễn ra, kim loại quý đã nhanh chóng lấy lại đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.467 USD/ounce (+34 USD). Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 3/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng vọt từ vùng 4.440 USD lên 4.466 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu, tính đến thời điểm chốt phiên, mặt hàng này lại giảm một mạch 53,4 USD xuống 4.433,7 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 1,2%, xuống 4.466,9 USD /ounce.

Đến phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý đã lấy lại đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.467 USD /ounce, tương đương mức tăng 34 USD trong ngày.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết diễn biến của giá vàng hiện chủ yếu bị chi phối bởi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Bên cạnh đó, chỉ số USD-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp cũng khiến giá kim quý ghi nhận mức giảm hơn 50 USD trong phiên liền trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Còn trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,2% xuống 73,4 USD /ounce; giá bạch kim giảm 3,5% còn 1.868,58 USD /ounce; còn giá palladium mất 3,5%, xuống 1.321,97 USD /ounce.

Đáng chú ý, đà phục hồi của giá vàng kể trên cũng có tác động từ giá dầu thô thế giới. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô Brent đang giảm 1,27% xuống 96,5 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai loại dầu này giảm 0,69% xuống còn 97,14 USD /thùng. Tương tự, giá dầu WTI tại Mỹ giảm 1% xuống 95 USD /thùng và hợp đồng tương lai cũng giảm nhẹ 0,65% xuống 95,4 USD /thùng.

Ở thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chứng khoán chính đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng lo ngại về lạm phát gia tăng, khiến nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, theo Reuters.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 620,72 điểm (-1,21%) phiên gần nhất, xuống còn 50.687,07 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 56,06 điểm (-0,74%) xuống 7.553,72 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 239,92 điểm (-0,89%) còn 26.853,98 điểm.

Về tình hình địa chính trị, tại Mỹ, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, để có hiệu lực, nghị quyết này cần được Thượng viện phê chuẩn và phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 số nghị sĩ ở cả 2 viện nhằm vượt qua quyền phủ quyết gần như chắc chắn của ông Trump.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể đạt được tiến triển ngay trong cuối tuần này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araqchi, cho biết Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington, song các cuộc đàm phán chưa đạt được bước tiến nào đáng kể. Ông nói thêm cả 2 bên đang xem xét các văn bản đã được trao đổi.