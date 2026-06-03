Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm

Đầu phiên giao dịch 2/6, giá vàng thế giới tăng hơn 60 USD lên trên 4.500 USD/ounce. Nhưng dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý hiện đã quay đầu giảm sâu.

Giá vàng thế giới vẫn đang suy yếu trong khi giá dầu, chứng khoán Mỹ tăng trở lại. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 2/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới ghi nhận nhịp tăng mạnh từ vùng 4.471 USD /ounce lên 4.538 USD /ounce, tức tăng hơn 60 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá kim loại quý đã quay đầu giảm xuống vùng 4.463 USD /ounce.

Đến thời điểm kết phiên, giá mặt hàng này gần như đi ngang ở 4.487,1 USD /ounce (+0,07%). Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ chốt phiên tăng 0,3% lên 4.519,9 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim quý đã giảm thêm 21,7 USD xuống 4.465,4 USD /ounce. Đà giảm kể trên đã xóa sạch toàn bộ mức tăng phiên liền trước, đưa giá vàng về vùng thấp nhất tuần.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định rằng xu hướng của thị trường vàng hiện phụ thuộc vào diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD, những yếu tố vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình Trung Đông.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 75,17 USD /ounce. Giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.933,07 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,6%, lên 1.370,16 USD /ounce.

Ở thị trường dầu thô, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu vừa ghi nhận nhịp tăng 1,15% lên 97,1 USD /ounce, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ nhích 1,28% lên 95 USD /ounce.

Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ cũng đóng cửa phiên giao dịch gần nhất với mức tăng nhẹ. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 228,91 điểm (+0,45%) lên 51.307,79 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 9,94 điểm (+0,13%) lên 7.609,9 điểm, trong khi Nasdaq Composite nhích 7,09 điểm (+0,03%) lên 27.093,9 điểm.

Không chỉ tại Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 3/6 tại thị trường châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lập mức cao kỷ lục mới với mức tăng 0,91%, khi nhà đầu tư tạm gác lại những bất ổn xoay quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Tương tự, chỉ số Topix tại Nhật Bản cũng tăng 0,93%. Chỉ số S&P/ASX 200 ở Australia tăng 0,32%.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) được giao dịch ở 25.853 điểm, thấp hơn so với mức đóng cửa gần nhất. Còn tại Hàn Quốc, các giao dịch đang được tạm ngưng khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ.

Diễn biến trái ngược giữa thị trường kim loại và tài chính thế giới liên quan đến những rủi ro địa chính trị còn hiện hữu tại Trung Đông.

Theo truyền thông Iran, Tehran đang xem xét một đề xuất thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng hai bên đã không liên lạc trong vài ngày gần đây. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Những bản tin giả cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ đã ngừng trao đổi với nhau từ vài ngày trước là sai sự thật và hoàn toàn không chính xác".

Mới đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mang tính phòng vệ sau những gì được mô tả là các nỗ lực tấn công từ phía Tehran. Động thái này cho thấy căng thẳng tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang.

Ông Rubio cũng phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng trong khuôn khổ các cuộc thảo luận này, nhưng "vẫn có khả năng" Iran sẽ đàm phán về một số khía cạnh trong chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đó một ngày, hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với nhà nước Iran và đưa tin các nhà đàm phán Iran sẽ ngừng các kênh liên lạc gián tiếp với Mỹ, đồng thời Tehran sẽ tìm cách đóng hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu thô của thế giới.