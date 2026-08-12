Biến động nhân sự ở ACV

ACV vừa bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp liên tục được kiện toàn sau vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT và một Phó tổng giám đốc.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà giữ chức Phó tổng giám đốc, đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch kiện toàn bộ máy ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ Phạm Nguyên An là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, còn ông Tô Tử Hà giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau đợt kiện toàn này, Ban điều hành ACV gồm Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng cùng 3 Phó tổng giám đốc là ông Trần Anh Vũ, ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà. Ông Nguyễn Văn Nhung giữ chức Trưởng ban Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi thay đổi nhân sự cấp cao tại ACV từ đầu năm, diễn ra sau vụ án liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

Liên tục kiện toàn bộ máy ban lãnh đạo

Đầu tháng 3, ACV nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Theo thông tin công bố, hai lãnh đạo này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sau đó phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 người về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự.

Trước thời điểm vụ án được công bố, ACV đã có những thay đổi ở Ban điều hành. Ngày 2/2, doanh nghiệp giao ông Nguyễn Đức Hùng, khi đó là Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành. Đến ngày 25/2, ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức Người đại diện theo pháp luật.

Sau khi ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt bị khởi tố, bắt tạm giam, ACV tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/6, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đó, HĐQT bầu ông Cường làm Chủ tịch HĐQT.

Hiện ACV chưa kiện toàn vị trí Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Đức Hùng đang phụ trách Ban điều hành với vai trò Quyền Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà là bước kiện toàn mới nhất đối với bộ máy điều hành.

Những thay đổi này diễn ra trong giai đoạn ACV phải đồng thời ổn định bộ máy và tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng hàng không lớn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, ông Vũ Phạm Nguyên An, một trong 2 Phó tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm, trước đó trực tiếp phụ trách Ban Quản lý dự án Long Thành.

Báo cáo tài chính của ACV ghi nhận doanh nghiệp đã rót tổng cộng gần 39.500 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, các hạng mục chính của sân bay Long Thành đang được tập trung hoàn thiện để hướng tới mục tiêu khai thác thương mại từ ngày 1/12. ACV dự kiến tổ chức vận hành thử trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, trước khi đưa sân bay vào khai thác thương mại.

Các hạng mục lớn gồm khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đang được hoàn thiện. Song song đó, các hệ thống kỹ thuật phải được chạy thử đồng bộ, kiểm tra, hiệu chuẩn, nghiệm thu và hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác.

Cục Hàng không đánh giá các hạng mục chính cơ bản đáp ứng tiến độ, nhưng giai đoạn cuối vẫn còn khối lượng công việc lớn. Nhiều đơn vị phải đồng thời hoàn thiện công trình, chuẩn bị nhân lực, thiết bị, quy trình khai thác và phương án chuyển đổi hoạt động sang sân bay mới.

Lợi nhuận vượt kế hoạch sau 6 tháng

Cùng với việc kiện toàn bộ máy ban lãnh đạo, hoạt động kinh doanh của ACV vẫn ghi nhận những điểm sáng.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý đã phục vụ gần 61 triệu lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 24 triệu lượt và khách nội địa gần 37 triệu lượt.

Sản lượng hàng hóa và bưu kiện đạt gần 920.000 tấn, tăng gần 13%, trong khi số chuyến bay cất, hạ cánh đạt gần 370.000 lượt, tăng gần 5%.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, sau nửa năm, ACV ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.164 tỷ đồng , tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ tiết giảm giá vốn, lợi nhuận gộp tổng công ty đạt 8.408 tỷ đồng , tương ứng biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao, đạt 63,8%

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính cũng ghi nhận sự thay đổi lớn khi chi phí tài chính lũy kế 6 tháng giảm mạnh từ hơn 1.017 tỷ xuống còn gần 23,5 tỷ đồng (ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại và lãi tiền gửi). Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm vọt lên 8.268 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, ACV đạt 8.299 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 18% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 6.704 tỷ đồng .

Năm 2026, ACV đặt mục tiêu doanh thu 21.141 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.011 tỷ đồng . Doanh nghiệp dự kiến chi phí khấu hao tài sản cố định tăng khoảng 60% khi các công trình lớn như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga T2 Nội Bài và sân bay Long Thành lần lượt đi vào vận hành.

Tại ngày 30/6, ACV đang sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào. Doanh nghiệp có gần 4.922 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, bên cạnh 15.782 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 3.516 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Tổng quy mô tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính lên tới khoảng 24.200 tỷ đồng .