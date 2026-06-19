ACV có Chủ tịch mới

ACV vừa kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT sau hơn 3 tháng khuyết ghế. Theo đó, Phó tổng giám đốc Nguyễn Cao Cường sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sáng 19/6 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc, vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngay sau đó, HĐQT ACV đã họp và bầu ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT.

HĐQT ACV đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo với tân Chủ tịch Nguyễn Cao Cường. Ảnh: ACV.

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1976, quê Bắc Ninh, có trình độ cử nhân tài chính - ngân hàng. Tân Chủ tịch HĐQT ACV có gần 3 thập kỷ gắn bó với lĩnh vực hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong các mảng khai thác, dịch vụ hàng hóa, thương mại và quản lý cảng hàng không.

Ông bắt đầu công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1999. Trong thời gian làm việc tại hãng hàng không quốc gia, ông từng đảm nhận nhiều vị trí tại Trung tâm Kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất cũng như các bộ phận phụ trách đối ngoại và thương mại hàng hóa.

Giai đoạn 2016-2022, ông giữ cương vị Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không lớn nhất khu vực phía Nam.

Sau đó, ông trở lại Vietnam Airlines và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) trong giai đoạn 2022-2023.

Từ năm 2023, ông chuyển sang công tác tại ACV và giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh.

Vị trí Chủ tịch HĐQT ACV đã bỏ trống từ tháng 3 năm nay sau khi doanh nghiệp miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt. Khi đó, Thành viên HĐQT Lê Văn Khiên được giao làm Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Việc kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh ACV đang bước vào giai đoạn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với hàng loạt dự án hạ tầng hàng không trọng điểm, nổi bật là sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết doanh nghiệp dự kiến vận hành thử sân bay Long Thành từ tháng 9 và đưa vào khai thác thương mại từ tháng 12. Theo ông, đây là mốc tiến độ ACV đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành.

ACV đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt hơn 21.100 tỷ đồng , tăng khoảng 2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 7.000 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 15.203 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là mức thấp nhất tính từ 2021.

Doanh nghiệp cho biết áp lực chi phí khấu hao và vận hành sẽ gia tăng khi nhiều dự án mới đi vào khai thác, trong khi nguồn thu từ lãi tiền gửi giảm do tập trung vốn cho đầu tư.

Năm nay, ACV dự kiến giải ngân hơn 40.500 tỷ đồng vốn đầu tư và tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực hàng không.