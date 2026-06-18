Chủ đầu tư sân bay Long Thành dự kiến lãi thấp nhất 5 năm

ACV cho biết vụ lãnh đạo bị bắt đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngành hàng không nhiều áp lực, mục tiêu lợi nhuận năm 2026 cũng ở mức thận trọng.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành đặt mục tiêu lợi nhuận thận trọng, ở mức thấp nhất 5 năm qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết vụ án liên quan một số lãnh đạo cấp cao bị khởi tố đã ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ, người lao động.

Thông tin được ACV đề cập trong báo cáo thường niên 2025, công bố trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo doanh nghiệp, ngay sau khi sự việc xảy ra, HĐQT đã triển khai công tác kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm bảo đảm hoạt động của tổng công ty không bị gián đoạn. Theo đó, ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, được giao quyền Chủ tịch HĐQT; trong khi ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành, được giao quyền Tổng giám đốc.

Ban lãnh đạo ACV cho biết doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, đồng thời bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

ACV cũng khẳng định đây là vụ án phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của cả tập thể và cá nhân. Tổng công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Theo doanh nghiệp, các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý vụ việc đều được tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định đối với cổ đông và các bên liên quan.

ACV nhấn mạnh các hành vi vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân và thuộc trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Trong khi đó, hoạt động khai thác tại các cảng hàng không do doanh nghiệp quản lý vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm an toàn và thông suốt.

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, khi đó là Chủ tịch HĐQT ACV, cùng ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, để điều tra các sai phạm liên quan hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh những biến động về nhân sự, ACV cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng cho năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 22.239 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.713 tỷ đồng - mức lợi nhuận thấp nhất của ACV trong vòng 5 năm qua.

Doanh nghiệp cho biết kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro như biến động tỷ giá, căng thẳng địa chính trị, giá nhiên liệu, tình trạng thiếu tàu bay và áp lực chi phí đầu tư.

ACV cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là kiểm soát chi phí, tăng doanh thu phi hàng không, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trong báo cáo thường niên, ACV tiếp tục xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm lớn nhất của doanh nghiệp.

Tổng công ty cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm sân bay Long Thành giai đoạn 1 đủ điều kiện đưa vào khai thác đúng tiến độ. Đồng thời, ACV đang phối hợp với cơ quan quản lý và các hãng hàng không xây dựng phương án chuyển một phần lưu lượng hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sau khi sân bay mới đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp cũng chuẩn bị các phương án phát triển dịch vụ phi hàng không, thu hút các hãng bay quốc tế và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tại sân bay mới.