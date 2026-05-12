Lo xung đột khi 3 tuyến đường sắt cùng đổ về Long Thành

ACV kiến nghị rà soát tổng thể quy hoạch đường sắt kết nối sân bay Long Thành do nhiều dự án cùng đổ về, tiềm ẩn nguy cơ xung đột hạ tầng.

Ba tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi sân bay Long Thành, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết hiện nhiều dự án đường sắt đang được nghiên cứu đầu tư trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ACV, hiện có 3 tuyến đường sắt cùng được tính toán kết nối vào sân bay Long Thành gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro Đồng Nai kéo dài từ Bến Thành - Suối Tiên tới trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

ACV cho biết phần đất trống rộng khoảng 40 m tại trục chính sân bay Long Thành hiện đã được quy hoạch cho 2 tuyến gồm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Các tuyến này cũng được tính toán xây dựng nhà ga đường sắt để kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách của sân bay.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho rằng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất tổng thể về quy hoạch, hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án xây dựng của toàn bộ các tuyến đường sắt trong phạm vi sân bay Long Thành.

“ACV không có đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các chủ đầu tư dự án đường sắt khi chưa có sự thống nhất về quy hoạch, vị trí tuyến và phương án xây dựng giữa các dự án”, văn bản nêu.

Trước thực trạng này, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền rà soát lại quy hoạch tổng thể việc bố trí tất cả tuyến đường sắt tại sân bay Long Thành nhằm tránh tình trạng quá tải quy hoạch, xung đột trong quá trình thi công cũng như hạn chế rủi ro khai thác giữa hệ thống đường sắt và sân bay trong tương lai.

Đồng thời, ACV cũng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đường sắt phối hợp xây dựng phương án tuyến, vị trí ga và kết nối đồng bộ để đảm bảo thống nhất quy hoạch và tối ưu hiệu quả khai thác.

Thực tế, ACV và Ban Quản lý dự án đường sắt trước đó đã có nhiều buổi làm việc liên quan phương án kết nối đường sắt với sân bay Long Thành.

Theo các văn bản trao đổi từ năm 2024, ACV cơ bản đồng thuận với phương án để tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành đi ngầm qua trục chính sân bay Long Thành.

Doanh nghiệp này cũng thống nhất về nguyên tắc với vị trí ga Long Thành của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng các ga S19, S20 của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trong phạm vi sân bay.

Ngoài ra, ACV từng đề xuất phương án kết nối hành khách từ ga đường sắt tới nhà ga sân bay thông qua cầu cạn kết nối trực tiếp với các lối lên xuống tại khu vực nhà ga.

Tuy vậy, doanh nghiệp yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ thiết kế công trình ngầm, bãi đỗ ngầm và hạ tầng kỹ thuật để tránh xung đột với các hạng mục sân bay đang xây dựng và quy hoạch mở rộng trong tương lai.