Chủ đầu tư dự án sân bay Long thành lãi kỷ lục quý I

ACV cần sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo để hoàn thành mục tiêu đưa sân bay Long Thành đi vào hoạt động cuối năm 2026. Ảnh: BAV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (HoSE: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 6.840 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Trong đó, mảng dịch vụ hàng không như cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh đóng góp nhiều nhất với 5.700 tỷ đồng . Các hoạt động phi hàng không như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp tiện ích, hạ tầng... mang về hơn 850 tỷ, chiếm khoảng 12% tổng doanh thu.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của ACV đạt 3.346 tỷ đồng , tương đương bình quân mỗi ngày doanh nghiệp thu về khoảng 37 tỷ đồng .

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của ACV đạt trên 90.500 tỷ đồng , giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 25.558 tỷ, gồm hơn 11.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Trong danh mục tài sản trị giá trên 65.000 tỷ đồng , riêng phần chi phí xây dựng dở dang đã chiếm 36.463 tỷ. Đây là các khoản đầu tư vào nhiều dự án hạ tầng hàng không trọng điểm, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, ACV cũng đang triển khai một số dự án khác như xây dựng nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (hơn 364 tỷ), mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau (126 tỷ) và xây dựng nhà ga hành khách T2 tại Cát Bi (85 tỷ).

ACV hiện chưa thông báo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026. Trong năm 2025 trước đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 25.898 tỷ đồng , tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.465 tỷ đồng , tăng 7% và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Hiện, dự án sân bay Long Thành đang gặp nhiều vướng mắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ACV cùng với việc nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên nhiên, vật liệu và giá cả biến động.

Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết việc đưa sân bay này đi vào hoạt động cuối năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc.

Thủ tướng yêu cầu kiện toàn Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu.

Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, tạo điều kiện cho các gói thầu triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, thông qua chủ trương nhân sự ACV trước ngày 7/5 để doanh nghiệp sớm kiện toàn bộ máy.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3; lập kế hoạch, báo cáo hàng tuần; rà soát khối lượng đã nghiệm thu để thanh toán, đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, chủ động phối hợp các bên xử lý vướng mắc.