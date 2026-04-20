Từ 2027: Chuyển 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

ACV đặt mục tiêu sân bay Long Thành đảm nhận trên 90% lượng khách quốc tế của khu vực TP.HCM ngay trong năm 2027.

ACV vừa báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, đơn vị quản lý hầu hết cảng hàng không tại Việt Nam đã xây dựng lộ trình chuyển đổi gồm 2 bước - 3 giai đoạn, phù hợp với năng lực hạ tầng và mục tiêu phát triển trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Giai đoạn đầu, từ khi Long Thành khai thác thương mại đến khoảng cuối tháng 3/2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Lượng khách quốc tế qua Long Thành dự kiến chiếm khoảng 19% tổng sản lượng khu vực TP.HCM.

Giai đoạn từ cuối tháng 3/2027 đến hết năm 2030, các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ tiếp tục được chuyển sang Long Thành, trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Ngay trong năm 2027, mục tiêu là Long Thành đảm nhận trên 90% lượng khách quốc tế của khu vực TP.HCM.

Giai đoạn sau năm 2030, ACV sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc này sẽ chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ, chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

ACV đánh giá phương án khai thác sau năm 2030 nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm vận tải hàng không đầu mối, trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng TP.HCM theo định hướng tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện ACV đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn IAC để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm và chuyển giao khai thác, đồng thời cập nhật dự báo sản lượng theo tình hình thực tế.

Thời gian qua, đơn vị này đã triển khai công tác chuẩn bị khai thác Cảng Long Thành trên các phương diện chính về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, xây dựng phương án khai thác và triển khai thử nghiệm vận hành.

Theo kế hoạch, 3 đợt thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác sẽ lần lượt được tổ chức vào tháng 9, 10 và 11 năm nay.