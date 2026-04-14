Vietjet muốn làm sân bay

Vietjet muốn tham gia các dự án như Gia Bình, Long Thành, song Chính phủ yêu cầu đánh giá kỹ về pháp lý, cạnh tranh và an ninh.

Vietjet muốn mở rộng vai trò từ hãng hàng không thương mại sang tham gia đầu tư hạ tầng hàng không. Ảnh: H.S.

Thường trực Chính phủ vừa có văn bản cho ý kiến về đề xuất mở rộng vai trò của Vietjet từ hãng hàng không sang tham gia đầu tư hạ tầng.

Trong đề xuất gửi cơ quan quản lý, Vietjet bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư nhiều hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu logistics và dịch vụ kỹ thuật mặt đất.

Với sân bay Gia Bình, doanh nghiệp này định hướng phát triển theo mô hình lưỡng dụng, kết hợp khai thác dân dụng và các dịch vụ hàng không liên quan.

Không chỉ nhắm tới các dự án mới, Vietjet cũng muốn tham gia sâu hơn vào hệ thống sân bay hiện hữu như nhà ga T1 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chính phủ khẳng định chủ trương khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân, tham gia phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tính chất đặc thù, liên quan đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, nên cần được xem xét thận trọng.

Do đó, Thường trực Chính phủ chưa đưa ra quyết định cụ thể đối với đề xuất của Vietjet, mà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng. Nội dung đánh giá bao gồm cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư phù hợp (như đối tác công tư - PPP), tác động đến cạnh tranh thị trường cũng như các yếu tố an ninh, quốc phòng.

Các Bộ Tài chính, Quốc phòng, Công an được yêu cầu tham gia cho ý kiến trong phạm vi chức năng quản lý.

Đối với Nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV phối hợp với Vietjet trong quá trình xây dựng quy hoạch chi tiết cảng, bảo đảm khả thi, phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển trong tương lai.

Sau khi hoàn thành công tác quy hoạch, các doanh nghiệp phối hợp tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm hạ tầng khai thác cho hãng hàng không và tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Chính phủ yêu cầu Vietjet chủ động làm việc cụ thể với nhà đầu tư dự án để thống nhất phương án hợp tác đầu tư, bảo đảm hiệu quả, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

UBND TP Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai được giao vận dụng các cơ chế, chính sách đã có và quy định pháp luật để chủ động lựa chọn nhà đầu tư (đấu thầu, đấu giá...) triển khai đầu tư mở rộng các Cảng hàng không Chu Lai, Thọ Xuân, Long Thành (khu đô thị hàng không) theo quy hoạch; trường hợp cần thiết chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.