Cảnh báo chiêu trò 'đặt cọc, giữ chỗ' nhà ở xã hội

Sau phản ánh về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ tại một số dự án nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện mở bán, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý.

Thời gian gần đây, thị trường nhà ở xã hội tại Nghệ An xuất hiện những thông tin liên quan đến việc rao bán, nhận giữ chỗ và huy động vốn tại một số dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đáng chú ý, dự án Khu nhà ở Mỹ Thượng tại phường Vinh Lộc từng xuất hiện thông tin rao bán, nhận đăng ký và huy động vốn đối với nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vĩnh Hoàng Land báo cáo vụ việc; đồng thời công khai thông tin về tình trạng pháp lý của dự án.



Dự án Khu nhà ở Mỹ Thượng tại phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo chủ đầu tư và UBND phường Vinh Lộc tăng cường tuyên truyền, công khai rộng rãi các thông tin liên quan đến dự án nhằm giúp người dân nắm rõ quy định, tránh bị lợi dụng hoặc tham gia các giao dịch không đúng pháp luật.

Để đảm bảo việc triển khai nhà ở xã hội công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký, mở bán, cho thuê mua hoặc chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Các trường hợp huy động vốn trái quy định, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc các hình thức giao dịch không đúng pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý hoặc phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc đang gấp rút được hoàn thiện.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, môi giới bất động sản trái quy định, mua bán suất nhà ở xã hội, làm giả hồ sơ hoặc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Đối với các chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh. Việc nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, thu tiền ưu tiên, thu tiền bảo đảm quyền mua hoặc các hình thức tương tự nhằm huy động vốn đều bị nghiêm cấm nếu chưa đủ điều kiện pháp lý.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có 39 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 32 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư với khoảng 28.200 căn hộ; 7 dự án còn lại đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 4.223 căn hộ nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 2.100 căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Thời gian gần đây, Sở Xây dựng Nghệ An cũng liên tục công bố thông tin các dự án nhà ở xã hội mới. Trong đó, dự án OXH-2 có 612 căn hộ đang được tiếp nhận hồ sơ đăng ký; dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim dự kiến cung cấp thêm 376 căn hộ cho thị trường trong thời gian tới.