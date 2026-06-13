TP.HCM kiến nghị loạt cơ chế đặc thù để tăng tốc lo nhà ở cho dân

TP.HCM đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù như giao chủ đầu tư không qua đấu giá, ưu đãi tiền sử dụng đất, thuế và lãi suất nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc ngày 13/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 13/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đang kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng cho phép áp dụng nhiều cơ chế đặc thù nhằm tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

TP.HCM kiến nghị loạt chính sách nhà ở

Cụ thể, TP.HCM đề xuất được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý, đất công hoặc các khu đất phù hợp quy hoạch; đồng thời không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

TP cũng kiến nghị sớm ban hành các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Đối với công tác quản lý phát triển nhà ở, TP.HCM đề xuất cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà ở cho thuê trong cùng một dự án khi đáp ứng các điều kiện cần thiết. Theo lãnh đạo TP.HCM, cơ chế này sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng quỹ nhà, cân đối cung - cầu và hạn chế lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý, khai thác tài sản của Đảng là nhà, đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò của một đô thị đặc biệt, lãnh đạo TP.HCM cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP tiếp tục phục hồi tích cực. GRDP quý I tăng 8,27%, mức cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800.000 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ; thu hút vốn FDI đạt hơn 6,6 tỷ USD , hoàn thành khoảng 60% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, TP cũng thừa nhận tiến độ giải ngân đầu tư công hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch còn kéo dài và năng lực chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư chưa đồng đều.

Nhiều chính sách ưu đãi đang được nghiên cứu

Trả lời các kiến nghị của TP.HCM, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết việc giao chủ đầu tư và không đấu giá các dự án nhà ở xã hội đã được quy định tại Nghị định 192/2025 của Chính phủ. Đồng thời, Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội cũng đã tạo hành lang pháp lý cho địa phương triển khai.

Theo Bộ trưởng, các quy định hiện hành không hạn chế loại hình hoặc quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, miễn là phù hợp với quy hoạch. Chính phủ cũng đã phân cấp cho HĐND TP.HCM quyết định một số nội dung liên quan.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh khuyến nghị trường hợp TP.HCM có những đề xuất ngoài khung quy định hiện hành, có thể nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trong thời gian tới. Ảnh: Hoài Bảo.

Đối với đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi suất, ông Minh cho biết Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho cả nhà đầu tư và người thuê, được sử dụng nhà ở xã hội.

Liên quan đến đề xuất chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở trong cùng dự án, Bộ trưởng cho biết nội dung này đã được quy định tại Nghị định 95/2024. Trường hợp có những đề xuất ngoài khung quy định hiện hành, TP.HCM có thể nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trong thời gian tới.

Bộ trưởng Xây dựng cũng đề nghị TP.HCM rà soát, công bố các phường đạt trình độ phát triển đô thị theo Nghị quyết 1111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tạo cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước, đầu tư xây dựng và phân cấp quản lý đô thị khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngoài ra, TP.HCM cần xác định rõ vai trò, chức năng của từng đô thị trong cấu trúc đô thị đa trung tâm để định hướng phân bổ dân cư và đầu tư hạ tầng hợp lý. TP cũng cần ưu tiên phát triển các dự án vành đai, cao tốc, đường sắt đô thị nhằm tăng cường kết nối vùng, phát huy lợi thế cảng biển và hình thành trung tâm kinh tế biển.

Khởi công 6.000 căn hộ cho thuê ngay tháng 7

Theo kế hoạch được Thủ tướng giao trong Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, TP.HCM phải phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025, TP mới hoàn thành 17.902 căn. Điều này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM phải phát triển thêm 181.257 căn, gấp hơn 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn trước.

Trong đó, giai đoạn 2026-2027 dự kiến phát triển 66.657 căn và giai đoạn 2028-2030 phát triển thêm 114.600 căn. Sau khi mở rộng không gian đô thị, quy mô dân số toàn vùng đã vượt 14 triệu người, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở giá phù hợp. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu này, TP.HCM dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục trong giai đoạn 2026-2027. Đồng thời, thành phố định hướng phát triển khoảng 10.000 căn phục vụ tái định cư và cán bộ, công chức; 15.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời chuyển đổi khoảng 8.000 căn từ quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang nhà ở xã hội cho thuê.

Đáng chú ý, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Hiện đã có 7 doanh nghiệp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM cam kết tham gia phát triển khoảng 15.000 căn. Dự kiến trong tháng 7 tới, khoảng 6.000 căn hộ cho thuê đầu tiên sẽ được khởi công.