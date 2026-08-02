'Đại gia' xăng dầu thu gần 9 tỷ USD sau nửa năm, bỏ xa loạt tập đoàn

Trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex mang về gần 235.000 tỷ đồng doanh thu, vượt xa con số của các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, tạo cơ sở cho khoản lãi ròng 2.382 tỷ đồng.

Petrolimex đạt doanh thu kỷ lục trong quý II/2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ghi nhận đà bứt phá quy mô lớn.

Doanh thu bỏ xa các tập đoàn tư nhân

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 234.977 tỷ đồng (tương đương gần 9 tỷ USD ), tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý II, doanh thu đạt 136.253 tỷ đồng , tăng tới 78% và là mức thu theo quý lớn nhất doanh nghiệp từng ghi nhận.

Trung bình mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026, hệ thống bán lẻ và phân phối của Petrolimex mang về hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, quy mô doanh thu 6 tháng của Petrolimex tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

10 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất sàn chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2026 Petrolimex Vingroup PV Oil Vinhomes Hòa Phát Lọc hóa dầu Bình Sơn Thế Giới Di Động PV Gas Vietnam Airlines Masan Group 234.977tỷ đồng 222.500tỷ đồng 135.000tỷ đồng 117.000tỷ đồng 108.000tỷ đồng 104.000tỷ đồng 96.000tỷ đồng 81.000tỷ đồng 75.000tỷ đồng 53.000tỷ đồng Petrolimex Chuỗi 1 234.977tỷ đồng Vingroup Chuỗi 1 222.500tỷ đồng PV Oil Chuỗi 1 135.000tỷ đồng Vinhomes Chuỗi 1 117.000tỷ đồng Hòa Phát Chuỗi 1 108.000tỷ đồng Lọc hóa dầu Bình Sơn Chuỗi 1 104.000tỷ đồng Thế Giới Di Động Chuỗi 1 96.000tỷ đồng PV Gas Chuỗi 1 81.000tỷ đồng Vietnam Airlines Chuỗi 1 75.000tỷ đồng Masan Group Chuỗi 1 53.000tỷ đồng Znews tổng hợp từ BCTC quý II/2026 của các doanh nghiệp, tại ngày 1/8/2026

Do đặc thù ngành thương mại nhiên liệu, giá vốn hàng bán của Petrolimex chiếm tỷ trọng cao. Trong 6 tháng, giá vốn chiếm 223.523 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp còn 11.392 tỷ đồng , tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 4,8%.

Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí và quản trị tồn kho linh hoạt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng của Petrolimex vẫn đạt 2.382 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, riêng quý II, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.045 tỷ đồng , tăng 114% so với quý II năm ngoái.

Theo giải trình từ phía Petrolimex, kết quả tích cực này đến từ 4 yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là sản lượng kinh doanh xăng dầu tại công ty mẹ tăng 12% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra, giúp tiết giảm chi phí cố định.

Thứ hai là công tác điều hành nguồn hàng và quản trị rủi ro giá dầu. Việc cân đối tồn kho thận trọng bám sát diễn biến thị trường thế giới giúp tập đoàn giảm thiểu tác động bất lợi, đồng thời hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ cuối quý I.

Thứ ba là sự bứt phá từ chuỗi công ty con. Cụ thể, các đơn vị thành viên đóng góp trên 65% vào kết quả hợp nhất toàn tập đoàn. Trong đó, trong 6 tháng, CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex báo lãi 352 tỷ đồng (tăng 2,5 lần); Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đạt 237 tỷ đồng (tăng 3 lần); Petrolimex Singapore và Petrolimex Lào đóng góp 385 tỷ đồng ; Castrol BP Petco đạt 210 tỷ đồng và Gas Petrolimex đạt 124 tỷ đồng .

Thứ tư, các hoạt động lĩnh vực logistic, kinh doanh kho, bảo hiểm, dịch vụ cũng đóng góp lớn vào hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2026.

Tiền mặt dồi dào, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt 87.876 tỷ đồng , tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính của tập đoàn là cấu trúc dòng tiền. Petrolimex đang nắm giữ 6.324 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 11.460 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và 5.004 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Tổng lượng tiền và tiền gửi tài chính lên tới hơn 22.780 tỷ đồng , chiếm hơn 25% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, nợ vay ngắn hạn của tập đoàn đã giảm mạnh từ 18.085 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 10.059 tỷ đồng tại ngày 30/6. Nợ vay dài hạn duy trì ở mức thấp với 614 tỷ đồng .

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 đạt dương 1.224 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ âm 356 tỷ đồng .