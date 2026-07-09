Petrolimex chốt phương án bán toàn bộ 23 triệu cổ phiếu quỹ

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ 23,3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm khắc phục tình trạng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Petrolimex sắp bán 23,3 triệu cổ phiếu quỹ. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án bán 23,3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua hình thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của HoSE. Thời gian triển khai sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tập đoàn thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

HĐQT quy định mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phát hành ngày 9/6/2026 và đảm bảo Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Vào tháng 4, Petrolimex đã gửi thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày 25/3, Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông. Song, 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 9,419% vốn điều lệ, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán.

Mặt khác, 2 cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp xăng dầu này là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (nắm 75,87% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Eneos Việt Nam (nắm 13,08% vốn điều lệ).

Về tình hình kinh doanh, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 13 năm qua.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không chuyển hóa thành lợi nhuận khi giá vốn hàng bán cũng leo thang tương ứng, khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt khoảng 3.700 tỷ đồng .

Áp lực chi phí thậm chí bào mòn kết quả kinh doanh của “ông lớn” bán lẻ xăng dầu này. Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng , trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gần 211 tỷ cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức thua lỗ lớn nhất của doanh nghiệp kể từ quý I/2020, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm.