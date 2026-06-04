Petrolimex muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ 23,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Hai cổ đông lớn tại Petrolimex đang nắm 88,95% vốn điều lệ. Ảnh: Việt Linh.

HĐQT CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) vừa công bố nghị quyết về chủ trương bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, HĐQT tập đoàn thống nhất bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có - 23,2 triệu cổ phiếu (tương đương 1,8% vốn điều lệ) - để đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Chủ tịch HĐQT được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện thương vụ này.

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày 25/3, Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông. Song, 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 9,419% vốn điều lệ, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán.

Mặt khác, 2 cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp xăng dầu này là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (nắm 75,87% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Eneos Việt Nam (nắm 13,08% vốn điều lệ).

Vào tháng 4, Petrolimex đã gửi thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Về tình hình kinh doanh, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 13 năm qua.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không chuyển hóa thành lợi nhuận khi giá vốn hàng bán cũng leo thang tương ứng, khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt khoảng 3.700 tỷ đồng .

Áp lực chi phí thậm chí bào mòn kết quả kinh doanh của “ông lớn” bán lẻ xăng dầu này. Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng , trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gần 211 tỷ cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức thua lỗ lớn nhất của doanh nghiệp kể từ quý I/2020, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm.

Nguyên nhân chính đến từ biến động giá dầu thế giới bất thường sau xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran từ cuối tháng 2, khiến giá xăng dầu tăng vọt trong tháng 3, có thời điểm tăng lên mức cao kỷ lục.

Trong nước, tình trạng khan hiếm nguồn cung khiến các doanh nghiệp đầu mối nhỏ hạn chế nhập khẩu, tạo áp lực dồn lên các doanh nghiệp đầu mối lớn phải đảm bảo an ninh năng lượng. Để bù đắp nguồn cung, Petrolimex phải nhập hàng với giá giao ngay cao, phụ phí lớn và duy trì tồn kho cao hơn quy định.

Tuy nhiên, việc giá xăng dầu chuyển giảm liên tục với biên độ lớn trong tháng 4 gây rủi ro suy giảm giá trị hàng hóa đã nhập mua, trở thành yếu tố tác động trọng yếu đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trong quý I.