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Kinh doanh

Grab bị phạt 1,36 tỷ đồng do vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  • Thứ bảy, 8/8/2026 13:07 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Một trong những vi phạm của Grab là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab, có trụ sở tại Tòa nhà Mapletree Business Centre, số 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng do có 6 hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một trong những vi phạm của Grab là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba. Công ty đồng thời quy định trong điều kiện giao dịch chung những nội dung không được phép theo quy định của pháp luật; điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, Grab không thông báo trước hoặc công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ dưới mọi hình thức cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Công ty cũng không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định.

Ngoài các vi phạm trên, điều kiện giao dịch chung của Grab không quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Công ty cũng không công khai để người tiêu dùng dễ bị tổn thương có thể tiếp cận các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng đối với nhóm người tiêu dùng này theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab, doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục các hành vi vi phạm và thực hiện nộp phạt theo quy định.

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https://www.vietnamplus.vn/grab-bi-phat-136-ty-dong-do-vi-pham-quy-dinh-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-post1128931.vnp

Theo Uyên Hương/Vietnamplus.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

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