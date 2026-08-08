Nhiều doanh nghiệp của Huấn Hoa Hồng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Dữ liệu từ Thuế TP Hà Nội cho thấy Công ty CP Tập đoàn HL Group do ông Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) làm người đại diện theo pháp luật không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP (CTCP) Tập đoàn HL Group có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Nội).

Cơ quan thuế xác định, CTCP Tập đoàn HL Group ở trạng thái mã số thuế 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngày 6/8, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Bùi Xuân Huấn. Ảnh: Thanh Hà - Ninh Cơ.

Khi xác định người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế sẽ tiến hành xác minh, lập biên bản với cơ quan nhà nước có liên quan trước khi ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Sau đó, mã số thuế của doanh nghiệp được cập nhật sang trạng thái 06.

Trạng thái này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc chấm dứt tư cách pháp nhân. Việc xử lý tiếp theo đối với từng doanh nghiệp sẽ được thực hiện căn cứ vào hồ sơ, nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật hiện hành.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, ở trạng thái này, người nộp thuế không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế và không được lập hóa đơn điện tử cho đến khi được xử lý theo quy định. Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp có thể bị cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép tương ứng theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân có liên quan, cơ quan thuế cho biết có thể bị áp dụng các biện pháp quản lý, cưỡng chế hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, hóa đơn và các quy định pháp luật có liên quan khi đáp ứng đủ điều kiện áp dụng.

Huấn Hoa Hồng nhiều lần khoe tiền, siêu xe trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoài CTCP Tập đoàn HL Group, ông Bùi Xuân Huấn còn là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Dịch vụ 168, thành lập tháng 3/2018, có trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM. Doanh nghiệp này cũng được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

CTCP Dịch vụ 168 hiện có một chi nhánh là Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, được thành lập vào tháng 12/2018, và cũng do ông Bùi Xuân Huấn làm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Huấn từng tham gia góp vốn thành lập một số doanh nghiệp khác như CTCP Dịch vụ FB Châu Á, CTCP Bất động sản Hoa Hồng Land và CTCP Huấn Hoa Hồng. Trong số này, có 2/3 doanh nghiệp hiện được ghi nhận không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo dữ liệu công khai.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 6/8, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Bùi Xuân Huấn (41 tuổi, quê Lào Cai) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội.

Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến thông qua các buổi livestream và các nền tảng mạng xã hội. Trang Facebook của nhân vật này hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi. Ngoài ra, các kênh YouTube và TikTok cũng thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Gần đây, Huấn "Hoa Hồng" tiếp tục gây chú ý khi vướng tranh cãi trên mạng xã hội với TikToker Vua Quạt liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện.