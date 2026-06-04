Đề xuất công khai thông tin chủ doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Bộ Tài chính đề xuất công khai thông tin đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng sẽ che một phần số định danh để bảo vệ quyền riêng tư.

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2025 đang được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định cho phép cơ quan thuế công khai thông tin của người nộp thuế vi phạm, trong đó có trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo dự thảo, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin đối với người nộp thuế thuộc nhiều trường hợp vi phạm như trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế hoặc chiếm đoạt tiền thuế; vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; không nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp theo quy định; chậm nộp thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước quá 90 ngày; không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế.

Ngoài ra, các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác; ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; không thực hiện yêu cầu của cơ quan thuế; chống đối, cản trở công chức thuế hoặc hải quan thi hành công vụ; có hành vi tẩu tán tài sản để không chấp hành quyết định quản lý thuế cũng thuộc diện có thể bị công khai thông tin.

Thông tin được công khai sẽ bao gồm mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ và lý do công khai. Tùy từng trường hợp, cơ quan quản lý thuế có thể công khai thêm một số thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý thuế nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế được đề xuất công khai thông tin của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh.

Các thông tin có thể được công khai gồm họ tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, nơi cư trú, tình trạng pháp lý của cá nhân (đang sống, đã chết hoặc mất tích), các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn (nếu có) và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối với mã số thuế là số định danh cá nhân và số định danh cá nhân của các chủ thể nêu trên, cơ quan thuế sẽ chỉ công khai một phần hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để che, ẩn thông tin theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo cũng quy định nhiều hình thức công khai thông tin như đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế; thông qua họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn; hoặc gửi cảnh báo cho người mua trên hóa đơn điện tử của người nộp thuế thuộc diện cảnh báo.

Để bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, trước khi công khai thông tin, cơ quan thuế phải gửi thông báo bằng phương thức điện tử, nêu rõ lý do và nội dung dự kiến công khai. Người nộp thuế có quyền giải trình hoặc khắc phục vi phạm trong thời hạn tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Chỉ khi hết thời hạn này mà người nộp thuế không giải trình, không khắc phục vi phạm hoặc giải trình không được chấp nhận, cơ quan thuế mới quyết định công khai thông tin.

Theo dự thảo, khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ hoặc khắc phục vi phạm, cơ quan thuế phải chấm dứt việc hiển thị thông tin công khai hoặc cập nhật trạng thái trong thời hạn 3 ngày làm việc. Việc ngừng công khai thông tin không làm thay đổi hiệu lực của các quyết định xử lý vi phạm đã được ban hành theo quy định pháp luật.