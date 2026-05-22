Cục Thuế: Nghiên cứu gỡ lệnh hoãn xuất cảnh ngay khi người dân nộp đủ thuế

Cục Thuế cho biết sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để nghiên cứu phương án hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: VGP.

Đây là thông tin được Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn thông tin tại cuộc họp báo chuyên đề về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế diễn ra sáng nay.

Cụ thể, tại buổi họp, ông Sơn cho biết Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nghiên cứu nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, nhằm hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách.

"Nếu trả nợ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, hệ thống phần mềm thuế sẽ lập tức ghi nhận; đồng thời kết nối liên thông tới các cơ quan liên quan như kho bạc, ngân hàng trung gian và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người dân, doanh nghiệp có thể được xuất cảnh ngay", ông Mai Sơn cho hay.

Thời gian qua, một số người phản ánh bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ. Nói thêm về điều này, ông Mai Sơn cho hay qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Ông Mai Sơn cho biết cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình hình nợ thuế, liên hệ qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Ngoài ra, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn gửi thông báo trước 30 ngày tới tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp và người đại diện pháp luật. Thông báo cũng được gửi tới địa chỉ cư trú đã đăng ký, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế, trong các thông báo này, cơ quan thuế đều nêu rõ số tiền nợ thuế, thông tin phòng ban quản lý, cán bộ phụ trách, số điện thoại và email liên hệ để người nộp thuế chủ động làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh chỉ sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Còn ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 49/2025 quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Theo quy định, nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Đức Huy cho biết thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền và cảnh báo tới người nộp thuế thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thư ngỏ, ứng dụng eTax Mobile và cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để truyền nhận dữ liệu điện tử về việc tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Ngay khi thông báo được ký điện tử, dữ liệu sẽ tự động chuyển sang cơ quan xuất nhập cảnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo số liệu từ hệ thống quản lý thuế, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh với tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng . Trong đó, khoảng 65.000 trường hợp thuộc diện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với số nợ trên 6.900 tỷ đồng .

Lũy kế đến nay, ngành thuế đã thu hồi được nợ thuế của hơn 13.000 người nộp thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc diện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.