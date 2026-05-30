Sẽ hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ

Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đó, báo chí phản ánh một số trường hợp nợ thuế chỉ 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Bộ Tài chính cho biết các trường hợp này đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Theo cơ quan này, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định.

Bộ Tài chính cũng cho biết các bài viết chưa phản ánh đầy đủ quá trình xử lý của cơ quan thuế, bao gồm việc cảnh báo người nộp thuế và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành nêu rõ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Sẽ huỷ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Ảnh minh họa.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 30 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc có số thuế nợ quá hạn nộp theo quy định.

Sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, các đối tượng này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo cơ quan này, ngoài việc nợ thuế, các đối tượng trên còn có thể vi phạm nhiều nghĩa vụ khác như không nộp hồ sơ khai thuế, không xuất trình sổ sách, chứng từ, mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế. Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ thất thu ngân sách và gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.