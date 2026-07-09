Cổ phiếu PNJ lại bị bán mạnh

Sau phiên hồi phục ngắn ngủi, cổ phiếu PNJ lại quay đầu giảm gần 4%, rơi xuống vùng giá thấp nhất hơn một năm.

Dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát và chưa có động lực nhập cuộc. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên hồi phục liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/7 khi lực cầu suy yếu.

Ngay từ đầu phiên, áp lực xả hàng tại nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường nhanh chóng đi xuống và duy trì trạng thái tiêu cực cho đến cuối phiên. Sắc đỏ lan tỏa trên hầu hết nhóm ngành, từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, bán lẻ đến xây dựng và đầu tư công. Việc nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu khiến VN-Index gần như không có cơ hội phục hồi, trong khi dòng tiền bắt đáy cũng tỏ ra dè dặt.

Thanh khoản tiếp tục co hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 16.000 tỷ đồng , giảm 14% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 13 điểm (-0,7%) xuống 1.840,7 điểm. Trái ngược với diễn biến trên HoSE, chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội tăng 6,28 điểm (+2,1%) lên 306,67 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,6 điểm (+0,5%) lên 128,61 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên bán với 398 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 912 mã giữ tham chiếu và 237 mã tăng (gồm 13 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh cũng bao trùm rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 khi có tới 19/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 7 mã tăng và 4 mã đứng giá, kéo chỉ số VN30-Index mất hơn 11 điểm, lùi xuống 1.987 điểm.

VN-Index quay đầu giảm sau 2 phiên hồi phục. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là nguyên nhân chính khiến VN-Index mất điểm. Trong đó, VHM (-0,9%), TCB (-1,8%), VCB (-0,8%), BID (-1,3%), VPB (-1,8%), CTG (-1,3%), MBB (-1,6%), MCH (-2,2%), GEE (-4,5%) và HVN (-2,9%) là những mã lấy đi nhiều điểm số nhất của chỉ số.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm khi tiếp tục bị bán mạnh và giảm 3,9% sau nhịp hồi phục hơn 2% hôm qua. Thị giá PNJ theo đó lùi về 50.000 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 25.500 tỷ đồng - mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây. Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi phiên lao dốc gần đây.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng và dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường. BSR (+5%), GAS (+2,9%), PLX (+2,1%), PVD (+2,3%), PGV (+1,5%), đóng vai trò trụ đỡ, góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số VN-Index. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu như STG (+5,4%), KOS (+2,8%), VPI (+2,4%), ACB (+0,4%) và VIC (+0,1%) cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị gần 500 tỷ đồng , nối dài chuỗi rút vốn khỏi thị trường. Tâm điểm bán ra tập trung tại TCB với khoảng 90 tỷ đồng , tiếp đến là VPB (- 68 tỷ đồng ) và GEX (- 61 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, BSR là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh nhất với giá trị khoảng 74 tỷ đồng . Bên cạnh đó, GAS và VNM cũng lần lượt được mua ròng khoảng 42 tỷ đồng và 39 tỷ đồng .