Cổ phiếu PNJ đảo chiều ngoạn mục

Cổ phiếu PNJ bất ngờ “hồi sinh” sau 3 phiên giảm sàn, thanh khoản bùng nổ hơn 1.200 tỷ đồng, góp phần giúp VN-Index nối dài nhịp hồi phục.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nối dài nhịp hồi phục trong phiên giao dịch ngày 8/7. VN-Index trải qua phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co trước khi lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến hết phiên.

Ngay đầu ngày, thị trường đã rung lắc mạnh quanh mốc tham chiếu khi tâm lý nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng sau những biến động của các phiên gần đây. Bảng điện tử liên tục đổi màu với số lượng cổ phiếu tăng - giảm khá cân bằng, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Sau hơn một giờ giao dịch, lực cầu dần cải thiện tại một số nhóm cổ phiếu trụ cột như tiêu dùng, bất động sản, nguyên vật liệu cùng một số đại diện thuộc nhóm tài chính - ngân hàng. Sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và duy trì trạng thái tăng điểm cho đến khi đóng cửa.

Dù chỉ số tiếp tục đi lên, thanh khoản vẫn chưa cho thấy tín hiệu bứt phá. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 19.300 tỷ đồng , tăng khoảng 5% so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của nhiều tuần gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái quan sát, chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường với quy mô lớn.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,45 điểm, tương ứng 0,3%, lên 1.853,7 điểm; HNX-Index tăng 6,65 điểm (+2,3%) lên 300,39 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,5%) lên 128,01 điểm.

Thị trường chung nghiêng về bên mua với 398 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần), 864 mã giữ tham chiếu và 287 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Đối với rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, có 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng hơn 2 điểm, vượt ngưỡng 1.998 điểm.

Cổ phiếu PNJ được "giải cứu", chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm sàn. Ảnh: Tradingview.

Động lực chính kéo VN-Index trong phiên đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật là BSR tăng 3,5%, cùng với VIC (+0,2%), VPL (+1,9%), VCB (+0,5%), GAS (+1,4%), MBB (+1%), CTG (+0,7%), MWG (+1,7%), VNM (+1,1%) và VPB (+0,5%). Sự hồi phục của các cổ phiếu này góp phần bù đắp áp lực điều chỉnh tại một số mã ngân hàng và công nghệ.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất phiên là sự trở lại của cổ phiếu PNJ. Sau 3 phiên liên tiếp giảm sàn vì áp lực bán tháo, mã chứng khoán của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã đảo chiều tăng 2,4%, qua đó chấm dứt chuỗi lao dốc kéo dài.

Mặc dù vậy, thị giá PNJ vẫn chỉ dao động quanh vùng 52.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong gần một năm qua sau khi doanh nghiệp mất hơn 6.200 tỷ đồng vốn hóa chỉ trong 3 phiên giao dịch.

Diễn biến giao dịch cho thấy lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc mạnh. Thanh khoản khớp lệnh của PNJ hôm nay tăng đột biến lên khoảng 1.243 tỷ đồng , tương ứng hơn 25,6 triệu cổ phiếu được sang tay - cao gấp nhiều lần bình quân các phiên gần đây. Khối lượng giao dịch lớn cho thấy lượng cổ phiếu bị bán ra đã được hấp thụ đáng kể, góp phần giúp mã này lấy lại sắc xanh sau chuỗi ngày gần như "trắng bên mua".

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. LPB giảm 1,3%, dẫn đầu nhóm tác động tiêu cực lên chỉ số, theo sau là FPT (-1,5%), TCX (-1%), MCH (-0,6%), GEE (-1,4%), HDB (-0,5%), VCK (-0,9%), TCB (-0,3%), VRE (-1,1%) và VJC (-0,6%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng gần 600 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại PNJ với giá trị bán ròng khoảng 215 tỷ đồng , tiếp đến là MSN (- 184 tỷ đồng ) và VHM (- 131 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh vào VNM với giá trị mua ròng 123 tỷ đồng , MBB (+ 100 tỷ đồng ), VIC (+ 66 tỷ đồng ).