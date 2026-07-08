Gần 1.000 tỷ 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ đã xuất hiện lực cầu bắt đáy mạnh, thanh khoản bùng nổ gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong phiên sáng, giúp thu hẹp đáng kể đà giảm.

Cổ phiếu PNJ vẫn đang dao động quanh mốc 50.000 đồng/đơn vị. Ảnh: PNJ.

Sau 3 phiên bị bán tháo, làn sóng “xả” cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên sáng 8/7. Phe mua nhập cuộc tích cực đã giúp mã chứng khoán này thu hẹp đà giảm còn khoảng 1-2%, thậm chí có thời điểm đảo chiều lấy lại sắc xanh.

Dù vậy, thị giá PNJ vẫn dao động quanh ngưỡng 50.000 đồng/cổ phiếu, vùng thấp nhất trong hơn một năm qua sau chuỗi lao dốc mạnh những phiên gần đây.

Diễn biến giao dịch cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện và hấp thụ đáng kể lượng cổ phiếu bị bán ra. Tính đến 11h, thanh khoản khớp lệnh của PNJ tăng đột biến lên khoảng 926 tỷ đồng , tương ứng hơn 19,3 triệu cổ phiếu được sang tay. Đây là mức thanh khoản vượt xa trung bình nhiều phiên gần đây.

Trước đó, cổ phiếu PNJ trải qua 3 phiên giảm kịch sàn liên tiếp trong bối cảnh áp lực bán hoàn toàn áp đảo. Dư bán giá sàn mỗi phiên luôn duy trì ở mức 12-13 triệu cổ phiếu, trong khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt vài trăm nghìn cổ phiếu do bên mua gần như không tham gia.

Chuỗi giảm sâu cũng khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bán lẻ trang sức này thu hẹp xuống dưới 26.000 tỷ đồng , chính thức đánh mất mốc vốn hóa 1 tỷ USD . Chỉ sau 3 phiên giao dịch, PNJ đã "bốc hơi" hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.

Cổ phiếu PNJ đang hồi phục. Ảnh: TradingView.

Làn sóng bán tháo bắt đầu từ phiên 3/7, sau khi thị trường xuất hiện thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ - liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương. Thông tin này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu áp lực bán bất chấp diễn biến của thị trường chung.

Trong bối cảnh đó, một diễn biến đáng chú ý là ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng nắm giữ của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,7% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại P-Lab ngày 6/7, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ giá cổ phiếu, trong đó có phương án mua cổ phiếu quỹ.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung khi đó cho biết HĐQT đang cân nhắc, đánh giá lại kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - phương án đã được cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4. Theo bà, đây có thể là một công cụ để bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông khi cần thiết. Tuy nhiên, HĐQT vẫn phải rà soát, đánh giá các quy định pháp lý trước khi triển khai.

Về việc cá nhân Chủ tịch và lãnh đạo mua cổ phiếu PNJ, bà Dung cho biết các thành viên nội bộ cũng đang có kế hoạch mua vào, trong đó có em trai của bà.