PNJ mất hơn 4.000 tỷ vốn hóa sau vụ kim cương lậu liên quan P-Lab

Đà bán mạnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn, đưa vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 28.000 tỷ đồng trong sáng 6/7.

Cổ phiếu PNJ vẫn đang bị bán mạnh sau thông tin liên quan vụ buôn lậu kim cương. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong sáng 6/7 duy trì diễn biến giằng co với trạng thái phân hóa chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi lực mua chưa thực sự sẵn sàng đẩy giá trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục thu hút sự chú ý khi trở thành một trong những mã chứng khoán giảm mạnh nhất thị trường. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán mạnh đã khiến cổ phiếu này giảm kịch biên độ.

Chốt phiên sáng, thị giá PNJ tạm dừng ở mức 54.600 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến cung - cầu cho thấy áp lực bán vẫn đang áp đảo hoàn toàn. Khối lượng dư bán giá sàn vẫn còn hơn 13,5 triệu cổ phiếu trong khi lực cầu bắt đáy xuất hiện khá hạn chế. Thanh khoản khớp lệnh trong buổi sáng chỉ đạt hơn 338.000 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 18 tỷ đồng .

Nếu không có sự cải thiện đáng kể về lực cầu trong phiên chiều, PNJ đứng trước khả năng ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp.

Đà giảm kể trên cũng khiến giá trị vốn hóa của doanh nghiệp bán lẻ trang sức thu hẹp về vùng 28.000 tỷ đồng . Trong 2 phiên gần nhất, vốn hóa của PNJ đã "bốc hơi" hơn 4.200 tỷ đồng .

PNJ đang ghi nhận phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Trên thực tế, cổ phiếu này đã duy trì xu hướng điều chỉnh trong nhiều tháng qua. Kể từ vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 2, PNJ liên tục suy yếu và lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Song, đà giảm trở nên quyết liệt hơn từ phiên 3/7, thời điểm thị trường xuất hiện thông tin liên quan đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Theo điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, cá nhân này đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương lậu rồi thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Trong tâm thư tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích sau vụ việc, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ luôn có nguồn lực tài chính dự phòng và được sự đồng hành của các đối tác tài chính. "Chúng tôi tin tưởng có đủ nguồn lực để đối phó trong tình huống này", bà nhấn mạnh.

Đối với ngành hàng kim cương, Chủ tịch PNJ cho biết chiến lược nhất quán nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính chất tích lũy, và tập trung phát triển đa dạng các dòng hàng trang sức mang phong cách Lifestyle. Nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và mua lại theo cam kết với khách hàng.

Cũng theo người đứng đầu doanh nghiệp, đến hiện tại, hoạt động của PNJ vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và cam kết với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay trên tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm.