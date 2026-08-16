NHNN phát hiện vi phạm kinh tế 562.468 tỷ đồng qua thanh tra

Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra 618 cuộc, phát hiện vi phạm 562.468 tỷ đồng về kinh tế, đồng thời nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tài chính.

Ngân hàng Nhà nước phát hiện vi phạm kinh tế 562.468 tỷ đồng qua thanh tra. Ảnh: Vietnam+.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2026 đến nay đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra đối với 438 cuộc. Tổng số tiền vi phạm về kinh tế phát hiện qua công tác thanh tra là 562.468 tỷ đồng .

Qua thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện có một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị ngân hàng như: né quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng thông qua việc phân tán quyền sở hữu cho nhiều tổ chức, cá nhân; né tránh quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan.

Ngoài ra việc định giá và nhận tài sản bảo đảm, nhất là đối với quyền sử dụng đất, quyền tài sản phát triển dự án, điều chuyển các khoản cấp tín dụng trong nội bộ hệ thống trước thời điểm thanh tra, kiểm tra còn tiềm ẩn rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời phát hiện những sơ hở trong hoạt động, cơ chế quản trị, kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng cũng như kiến nghị khắc phục, hoàn thiện quy trình và phòng ngừa vi phạm.

Ở hoạt động giám sát, cơ quan quản lý tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, gồm nợ xấu và nợ có nguy cơ trở thành nợ xấu; khách hàng, nhóm khách hàng có biến động dư nợ lớn; khách hàng mới thành lập nhưng phát sinh dư nợ lớn; việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng; trích lập dự phòng rủi ro; các khoản lãi và phí phải thu lớn; cũng như việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 83 báo cáo giám sát an toàn vi mô và hơn 150 văn bản cảnh báo, lưu ý đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan này đồng thời ban hành Sổ tay Giám sát an toàn vĩ mô và các ngưỡng giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống tổ chức tín dụng nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống ngân hàng xử lý được 141.400 tỷ đồng nợ xấu, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vietnam+.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, Việt Nam hiện vẫn nằm trong Danh sách Xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền kể từ tháng 6/2023. Việt Nam phải thực hiện kế hoạch gồm 17 hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo thông tin được Ngân hàng Nhà nước nêu, dù kế hoạch hành động đã hết hạn hơn 1 năm, Việt Nam mới hoàn thành 3 trong tổng số 17 hành động, còn 14 hành động chưa hoàn thành và cần tiếp tục xử lý, báo cáo theo quy trình của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động trao đổi và chuyển giao 426 văn bản liên quan đến 1.999 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền, phục vụ công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Cơ quan này cũng có 55 văn bản phản hồi, trao đổi thông tin theo đề nghị của các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài.

Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận, phân tích và chuyển giao gần 10.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan chức năng, qua đó hỗ trợ Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ quan Thuế trong phát hiện, xử lý hành vi trốn thuế và gian lận tài chính; cơ quan Hải quan và Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Về xử lý nợ xấu, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống ngân hàng xử lý được 141.400 tỷ đồng nợ xấu, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro ở mức 88.000 tỷ đồng , chiếm 62,2% tổng nợ xấu được xử lý và tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng ở mức 3,31%, giảm nhẹ so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu tại VAMC chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống ở mức 3,77% (giảm so với mức 3,97% vào cuối năm 2025).