Hoạt động của các tiệm vàng sau kết luận Thanh tra Chính phủ

Gần 2 ngày sau kết luận Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, số lượng khách tìm đến bán lại vàng tại các cửa hàng trở nên thưa thớt.

Tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Hai Bà Trưng (TP.HCM), trong giờ giao dịch sáng ngày 10/8, cửa hàng thường xuyên trong tình trạng vắng vẻ. Bên trong chỉ có hai nhân viên tư vấn túc trực, không có khách đến mua bán vàng. Dù đang triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp khai trương, không khí mua bán tại đây vẫn khá trầm lắng.

Nhiều tiệm vàng vắng khách

Nhân viên tại chi nhánh Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách tại cửa hàng vẫn diễn ra bình thường. Tình trạng vắng khách tương tự cũng diễn ra tại chi nhánh ngã 5 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh).

Cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng cũng không ngoại lệ. Diễn biến này trái với cảnh xếp hàng, bốc số chờ được bán kim cương hồi đầu tháng 7.

Cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng (phường Gia Định) không còn cảnh khách xếp hàng, bốc số chờ bán kim cương hồi đầu tháng 7. Ảnh: Thảo Liên.

Hay tại chi nhánh SJC Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), khác với tình trạng đông đúc khách tới giao dịch vào cuối tháng 7, vào lúc 9h30 sáng nay, khu vực thu mua các loại vàng miếng, vàng nhẫn thưa thớt khách.

Quầy thu mua vàng miếng tại chi nhánh SJC Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) vắng vẻ khách đến giao dịch sáng 10/8. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cụ thể, ở quầy thu mua vàng miếng nằm trên lầu 2 cửa hàng, số lượng khách đến bán vàng thưa thớt, mỗi lượt chỉ khoảng 2-3 khách nên quá trình giao dịch diễn ra rất nhanh chóng. Nhân viên tại đây cho biết khi đến bán, khách hàng cần chuẩn bị hóa đơn và căn cước công dân, sau đó tiền sẽ được phía công ty thanh toán bằng phương thức chuyển khoản.

Trong khi đó, không khí giao dịch ở Trung tâm vàng bạc của DOJI trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) cũng trở nên trầm lắng vào đầu giờ sáng nay. Thậm chí, các quầy đều không ghi nhận lượt khách tìm đến mua hay bán vàng.

Theo chính sách thu đổi áp dụng từ ngày 1/7, DOJI mua lại trang sức vàng 10K, 14K, 18K với mức 70-80% giá trị tùy dòng sản phẩm. Với trang sức ngọc trai và Platinum, tỷ lệ thu mua lần lượt là 50% và 60%. Riêng trang sức vàng 24K (có hóa đơn đầy đủ) được DOJI thu mua theo trọng lượng vàng thực tế và giá mua vào nữ trang niêm yết tại thời điểm giao dịch, không tính tiền công chế tác và đá gắn trên sản phẩm.

DOJI áp dụng chính sách thu đổi mới từ ngày 1/7. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đáng chú ý, diễn biến tại Mi Hồng hoàn toàn trái ngược với các cửa hàng trên. Trong sáng 10/8, tại các chi nhánh tiệm vàng Mi Hồng nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP.HCM), không khí mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo một vài khách quen, giờ giao dịch sáng nay lại không đông như thường lệ.

Mi Hồng cho biết hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Ảnh: Thảo Liên.

Chị Ngọc Mai (hiện sống tại phường Gia Định) sáng nay đến Mi Hồng với ý định mua một chiếc vòng tay vàng và chốt liền ngay sau khi thử.

"Khách có vẻ vắng hơn nên tôi mua cũng nhanh. Tôi mua vàng của Mi Hồng nhiều năm nay rồi, cũng bởi vì tin tưởng. Từ hôm qua đến nay thấy tiệm vẫn mở cửa, mua bán bình thường nên tôi cũng khá yên tâm", chị Ngọc Mai nói.

Một nhân viên ở đây cũng cho biết hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng tại tiệm vẫn ổn định, bình thường.

Các tiệm vàng lớn đồng loạt lên tiếng

Trước đó, theo Thông báo 2777/TB-TTCP công bố ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ xác định các doanh nghiệp gồm CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có những tồn tại, vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Cùng ngày, Công ty TNHH Mi Hồng phát đi thông báo liên quan đến Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp.

Theo Mi Hồng, các nội dung được đề cập trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm thông báo kết luận được công bố.

Doanh nghiệp cho biết theo kết luận thanh tra, Mi Hồng được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

"Ngay trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát và tiến hành điều chỉnh quy trình để khắc phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu", doanh nghiệp cho biết.

Mi Hồng đồng thời khẳng định đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa công tác công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Đến ngày 9/8, Bảo Tín Mạnh Hải cũng lên tiếng chính thức về thông báo kết luận thanh tra. Doanh nghiệp khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi.

Về việc nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, doanh nghiệp cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch năm 2024, do vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác.

Liên quan tới vấn đề khai thiếu thuế giá trị gia tăng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp. Doanh nghiệp giải thích đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng. Công ty hiện đã nộp bổ sung đầy đủ vào cơ quan thuế.

Về các vi phạm liên quan đến website, doanh nghiệp lý giải việc chậm đăng ký lại với Bộ Công Thương do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/1/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Về các vi phạm trong phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết do chậm cập nhật các luật và quy định mới (ban hành trong giai đoạn 2023 và đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nộp phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, đồng thời cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.

Cùng ngày, PNJ đã lên tiếng về việc thanh tra kết luận doanh nghiệp này xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Theo PNJ, vào tháng 9/2025, doanh nghiệp đã chủ động rà soát và xác định số thuế GTGT cần bổ sung là gần 10 tỷ đồng cho giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025.

Đến ngày 11/11/2025, công ty đã kê khai và nộp bổ sung số thuế này cho các năm 2023, 2024 và 2025, đồng thời nộp hơn 973,4 triệu đồng tiền chậm nộp. Sau đó một ngày, PNJ chủ động báo cáo đầy đủ các nội dung trên với Đoàn thanh tra và được ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày về việc công ty đã thực hiện nộp bổ sung.

Trong công bố thông tin lần này, PNJ cũng cho biết tổng số tiền thuế mà PNJ và các công ty con trong Tập đoàn PNJ đã nộp trong các năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng .