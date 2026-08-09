Bảo Tín Mạnh Hải nói gì về kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Bảo Tín Mạnh Hải giải thích về các tồn tại, vi phạm được chỉ ra, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật. Ảnh: Thế Bằng.

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số doanh nghiệp, trong đó chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

Kết luận thanh tra là cơ sở để nâng cao chất lượng quản trị

Sáng nay (9/8), Bảo Tín Mạnh Hải đã thông tin chính thức về thông báo kết luận thanh tra. Doanh nghiệp khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi.

Về việc nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, doanh nghiệp cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch năm 2024, do vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác.

Liên quan tới vấn đề khai thiếu thuế giá trị gia tăng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp. Doanh nghiệp giải thích đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng. Công ty hiện đã nộp bổ sung đầy đủ vào cơ quan thuế.

Về các vi phạm liên quan đến website, doanh nghiệp lý giải việc chậm đăng ký lại với Bộ Công Thương do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/1/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/1/2025, mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Về các vi phạm trong phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết do chậm cập nhật các luật và quy định mới (ban hành trong giai đoạn 2023 và đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nộp phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, đồng thời cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.

"Mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng vẫn diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng được công ty bảo vệ. Chúng tôi coi kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật", Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy CTCP Bảo Tín Mạnh Hải nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Đối với CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều thiếu sót trong việc chấp hành quy định về phòng chống rửa tiền.

Doanh nghiệp xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền chưa đúng quy định, báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Công ty còn chậm đăng ký lại website với Bộ Công Thương; thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan.

Việc hạch toán, kê khai một số khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng quy định về thuế, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty cũng xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý và hoạt động đổi vàng.

Ngoài các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng , có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.