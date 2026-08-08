Dự báo mới về giá vàng

Trong bối cảnh giá vàng đã có cú bật tăng mạnh mẽ sau nhiều tháng, các chuyên gia đã đưa ra nhiều dự báo tích cực cho kim loại quý thời gian tới.

Giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ khi vượt 4.300 USD /ounce trong phiên giao dịch ngày 6/8. Đà tăng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, qua đó kéo giá dầu đi xuống và làm giảm đáng kể kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng sẽ tiếp tục bứt phá

Dù đà tăng này đã hạ nhiệt, các chuyên gia vẫn cho rằng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng suy yếu, giá vàng đã được hỗ trợ bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, gồm xu hướng giảm áp lực lạm phát nhờ giá năng lượng hạ nhiệt, hoạt động mua bù vị thế bán trên thị trường kỹ thuật và nhu cầu mua vàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, theo FX Street.

Các chiến lược gia hàng hóa Warren Patterson và Ewa Manthey của ING Group, một trong những tập đoàn tài chính lớn của châu Âu, cho rằng thị trường hiện không còn quá tập trung vào rủi ro địa chính trị mà chuyển sang chú ý nhiều hơn tới tác động tích cực từ việc giá năng lượng giảm.

Khi triển vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận giúp giá dầu suy yếu, áp lực lạm phát cũng giảm theo, qua đó làm giảm sức ép buộc Fed phải duy trì lập trường cứng rắn. Điều này giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn. Một yếu tố khác hỗ trợ cho giá vàng đến từ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Trong khi đó, 2 chuyên gia Christopher Wong và Sim Moh Siong của OCBC nhận định sau khi giá vượt qua các ngưỡng kháng cự ngắn hạn, hoạt động mua bù vị thế bán đã gia tăng mạnh. Cùng với tín hiệu mua vàng từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, động lực tăng đã trở nên tích cực hơn, dù các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố vẫn sẽ đóng vai trò quyết định.

Từ những quan sát trên thị trường kim loại, cả ING và OCBC đều cho rằng môi trường hiện tại vẫn thuận lợi cho giá vàng trong ngắn hạn.

Theo ING, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ nếu đồng USD duy trì xu hướng suy yếu và thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng hơn, ngay cả khi phần bù rủi ro địa chính trị tiếp tục giảm.

OCBC lại đánh giá dù xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về chiều hướng tích cực với các mục tiêu kỹ thuật lần lượt tại 4.333 USD /ounce và 4.393 USD /ounce, việc giá vàng có thể duy trì đà bứt phá hay không sẽ phụ thuộc chủ yếu vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ.

Nếu dữ liệu này củng cố kỳ vọng lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục giảm, triển vọng tăng của vàng sẽ càng được củng cố.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Dưới góc độ của BCA Research, công ty nghiên cứu đầu tư độc lập có trụ sở tại Montreal (Canada), đợt điều chỉnh gần đây của giá vàng nhiều khả năng đã đi đến hồi kết khi những yếu tố vĩ mô từng gây sức ép lên kim loại quý đang dần suy yếu. Đơn vị phân tích chỉ ra lãi suất thực tại Mỹ có thể đã đạt đỉnh, trong khi đồng USD sẽ sớm chuyển từ yếu tố gây áp lực sang động lực hỗ trợ giá vàng.

Sau khi duy trì quan điểm trung lập từ mùa Xuân, nhóm chuyên gia phân tích hàng hóa của BCA Research hiện đánh giá vàng đã trở nên hấp dẫn hơn và khuyến nghị nhà đầu tư bắt đầu tích lũy, đồng thời đặt mức cắt lỗ tại 3.900 USD /ounce.

Trao đổi với Kitco, bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa của BCA Research, cho rằng nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào triển vọng của lãi suất thực thay vì chỉ nhìn vào lạm phát.

"Khuyến nghị mua vào ở thời điểm hiện tại phản ánh quan điểm rằng lãi suất thực và đồng USD sẽ không còn tăng mạnh hơn nữa. Yếu tố gây áp lực lên giá vàng từ hai biến số này về cơ bản đã qua", bà nói thêm.

Bà cũng lưu ý vàng vẫn giữ vững ngưỡng 4.000 USD /ounce, bất chấp những sức ép vĩ mô trong thời gian gần đây.

Ở góc độ dài hạn, BCA Research cho biết giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố mang tính cấu trúc như xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, giảm phụ thuộc vào đồng USD; hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao.

Đối với những nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ xu hướng tăng của giá vàng, các chuyên gia đưa ra nhiều lựa chọn như giao dịch hợp đồng tương lai, đầu tư vào các quỹ ETF vàng như SPDR Gold Shares (GLD). Nếu kỳ vọng mức sinh lời cao hơn, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác vàng, theo Market Watch.

Một điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp khai thác vàng lớn đang được định giá khá thấp so với mức lợi nhuận tạo ra.

Đơn cử, quỹ VanEck Gold Miners ETF (GDX) hiện là quỹ ETF lớn nhất theo dõi ngành khai thác vàng, với tổng tài sản quản lý khoảng 25,4 tỷ USD . Quỹ được quản lý theo phương pháp đầu tư thụ động và nắm giữ cổ phiếu của 59 doanh nghiệp khai thác vàng đến từ 9 quốc gia.

Ngoài vai trò phòng ngừa các rủi ro kinh tế vĩ mô, ông Noah Weisberger, chiến lược gia trưởng của BCA Research, còn nhấn mạnh một lợi thế khác của nhóm cổ phiếu này là khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư.

"Nếu muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư cổ phiếu, GDX là lựa chọn phù hợp vì ít chịu ảnh hưởng bởi xu hướng đầu tư vào AI", ông nói.

Trong bối cảnh đà tăng của thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp chưa tạo ra dòng tiền dương, vị chuyên gia cũng cho rằng việc nắm giữ thêm cổ phiếu của các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định như các công ty khai thác vàng sẽ giúp danh mục đầu tư trở nên cân bằng và bền vững hơn.