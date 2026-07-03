Cổ phiếu PNJ bị bán tháo sau vụ kim cương lậu liên quan công ty thành viên

Cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ xuống đáy 8 tháng, còn dư bán giá sàn hơn 11 triệu cổ phiếu sau thông tin liên quan đến vụ điều tra buôn lậu kim cương tại công ty thành viên.

Cổ phiếu PNJ bị bán tháo. Ảnh: Việt Hùng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét trong phiên sáng 3/7 khi dòng tiền tiếp tục giao dịch thận trọng. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh, VN-Index chủ yếu dao động lình xình quanh mốc tham chiếu, nhiều thời điểm chỉ số chỉ tăng giảm trong biên độ khoảng 4-7 điểm. Sắc xanh và sắc đỏ liên tục đan xen, phản ánh tâm lý giằng co của nhà đầu tư.

Giữa bức tranh giao dịch khá trầm lắng, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ trở thành tâm điểm trên sàn HoSE khi chịu áp lực bán tháo mạnh ngay từ đầu phiên. Lực bán dâng cao khiến mã chứng khoán này nhanh chóng giảm hết biên độ 7% trong ngày và nằm sàn từ đầu giờ giao dịch.

Tính đến hết phiên sáng, thị giá PNJ tạm dừng tại 58.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng trở lại đây. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp kinh doanh trang sức hàng đầu Việt Nam đã giảm về 30.000 tỷ đồng , "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Đáng chú ý, áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cổ phiếu còn dư bán giá sàn hơn 11,2 triệu đơn vị nhưng gần như không có lực cầu đủ lớn để hấp thụ. Thanh khoản khớp lệnh trong buổi sáng đạt hơn 928.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 54 tỷ đồng .

Cổ phiếu PNJ bị bán tháo sáng 3/7. Ảnh: TradingView.

Thực tế, cổ phiếu PNJ đã bước vào xu hướng giảm kéo dài kể từ tháng 2 đến nay và liên tục đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng đến nay. Tuy nhiên, phiên bán tháo sáng 3/7 diễn ra với cường độ mạnh hơn đáng kể sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Theo điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, cá nhân này đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương lậu rồi thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định vì thế hành vi được đánh giá là không chỉ trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.

Trong thông báo phát đi sáng nay (3/7), PNJ cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh việc luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

“Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu”, PNJ cam kết.

Hiện doanh nghiệp cho biết các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Khó ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của PNJ Liên quan vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này, Công ty Chứng khoán Maybank đánh giá đây là thông tin tiêu cực, ít nhất xét trên phương diện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, tác động đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và luận điểm đầu tư của PNJ hiện tương đối hạn chế. Theo Maybank, vụ việc dường như chỉ liên quan đến hành vi sai phạm bị cáo buộc của một cựu lãnh đạo, chưa cho thấy những vấn đề rộng hơn trong PNJ hoặc hệ thống vận hành của P-Lab. Bên cạnh đó, P-Lab đóng góp tỷ trọng tương đối nhỏ vào lợi nhuận của PNJ và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm định. Vì vậy, tác động tài chính trực tiếp được đánh giá là không đáng kể. Dù vậy, công ty chứng khoán này lưu ý vụ việc có thể gây áp lực lên tâm lý thị trường, do uy tín thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng giữ vai trò quan trọng trong ngành trang sức.