PNJ nói gì về công ty thành viên liên quan vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương

PNJ khẳng định đây là việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và kim cương đều được kiểm định theo chuẩn GIA, có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Trong thông báo phát đi sáng nay (3/7), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh việc luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

“Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu”, PNJ cam kết.

Hiện doanh nghiệp cho biết các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Thông báo của PNJ đưa ra sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.HCM ra thông báo ông Đặng Ngọc Thảo, có liên quan đến vụ án và đã bị khởi tố về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, cá nhân này đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương lậu rồi thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định vì thế hành vi được đánh giá là không chỉ trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.