Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Công ty liên quan nói gì?

P-Lab cho biết ông Đặng Ngọc Thảo hiện không còn giữ chức Giám đốc tại doanh nghiệp và khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trong thông cáo báo chí phát đi tối 2/7, Công ty P-Lab cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu.

Doanh nghiệp khẳng định ông Đặng Ngọc Thảo hiện không còn giữ chức Giám đốc P-Lab. Người đảm nhiệm vị trí này hiện nay là bà Đặng Thị Lài.

Theo P-Lab, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Đồng thời, công ty khẳng định sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab cũng nhận định mọi hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

"Trong nhiều năm qua, mỗi kết quả kiểm định của P-Lab đều được thực hiện trên sự chính xác, khách quan và trách nhiệm và đó cũng chính là điều làm nên niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi", doanh nghiệp nhấn mạnh trong thông báo.

Đồng thời, phía P-Lab khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật.

P-Lab là công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.

Thông cáo của P-Lab được phát đi ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo sinh năm 1974 trú phường Bình Thạnh (TP.HCM). Cá nhân này là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Theo cơ quan điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, Thảo mài bỏ mã số GIA được khắc trên kim cương, khắc lại mã số và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cho biết giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi của Đặng Ngọc Thảo không chỉ phục vụ mục đích vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.